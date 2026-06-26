Специальный «пит-стоп» для роботакси: Асеон Лабс решает проблему беспилотного транспорта

·17·Технологии
Специальный «пит-стоп» для роботакси: Асеон Лабс решает проблему беспилотного транспорта

Встретить на улицах Сан-Франциско беспилотные транспортные средства, передвигающиеся без пассажиров, стало обычным делом. Однако эти роботакси часто вынуждены отправляться на специальные базы на окраинах города просто для подзарядки или очистки. По данным издания TechCrunch, стартап Асеон Лабс из Редвуд-Сити, Калифорния, предлагает инновационное решение этой проблемы. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Так называемые «деадхеад милес» (пустые пробеги), то есть расстояния, которые роботакси преодолевают без пассажиров, являются одними из самых больших расходов для компаний. Асеон Лабс планирует создать автоматизированные модули (поды) размером с парковочное место, распределенные по всему городу. Эти устройства будут выполнять функции проверки, очистки и зарядки роботакси, выполняя роль своего рода «роботизированного пит-стопа».

Инвестиции и перспективы проекта

Данная идея привлекла внимание крупных инвесторов. Асеон Лабс привлекла 10 миллионов долларов в раунде инвестиций под руководством Кране Вентуре Партнерс. В проекте также участвуют Й Комбинатор, компания Экспа одного из основателей Uber Гарретта Кэмпа, а также бывшие сотрудники таких компаний, как Anthropic, Нуро и Tesla. Привлеченные средства будут направлены на создание пяти прототипов и расширение команды инженеров.

Основатели Асеон Лабс Джордж Каллигерос и Дэн Кин ранее успешно запустили стартап Пушме, создавший инфраструктуру для замены аккумуляторов в микромобильности. Теперь их опыт направлен на решение логистических проблем в сфере беспилотных автомобилей. По словам Каллигероса, чтобы роботакси приносили прибыль, они должны быть максимально активны в течение дня и сокращать время холостого хода.

Интеграция в городскую инфраструктуру

В настоящее время депо, обслуживающие роботакси, часто расположены далеко от центра города из-за высокой стоимости недвижимости. Модули, предлагаемые Асеон Лабс, благодаря своей компактности могут быть размещены непосредственно в районах с высоким спросом. Это значительно сэкономит время и энергию, которые роботакси тратят на поездки в сервисные центры.

Ожидается, что эта технология станет важным шагом в экономическом выравнивании сервисов роботакси с традиционными такси. Если роботакси будет постоянно занято перевозкой пассажиров и останавливаться лишь на короткое техническое обслуживание, стоимость услуг закономерно снизится, а эффективность вырастет. Асеон Лабс стремится создать полноценную экосистему беспилотного транспорта в будущем за счет расширения своей сети.

Aseon LabsРоботаксиТехнологииСтартапАвтономный Транспорт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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