OpenAI привлекла экс-руководителя Uber для захвата рынка Индии

·27·Технологии
OpenAI привлекла экс-руководителя Uber для захвата рынка Индии

Компания OpenAI, считающаяся лидером в мире искусственного интеллекта, выводит стратегию расширения на своем крупнейшем рынке за пределами США — в Индии — на новый уровень. Компания назначила бывшего президента Uber в Индии и Южной Азии Прабхджит Сингха своим первым управляющим директором в Индии. Этот шаг имеет стратегическое значение для OpenAI и призван усилить технологическое влияние в регионе. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

По сообщению издания TechCrunch, Сингх приступит к своим обязанностям с сентября текущего года. Он будет подчиняться Кирану Мани, директору OpenAI по Азиатско-Тихоокеанскому региону. На нового руководителя возложены такие важные задачи, как расширение пользовательской базы, привлечение корпоративных клиентов, сотрудничество с государственными органами по вопросам регулирования и управление операционными процессами.

Стратегические инвестиции и расширение

OpenAI считает Индию вторым по важности рынком для своего глобального роста. В августе прошлого года компания открыла свой первый офис в Нью-Дели. В текущем году планируется открытие новых офисов в таких крупных технологических хабах, как Мумбаи и Бангалор. Назначение Прабхджит Сингха стало третьим крупным шагом компании в области кадровой политики в регионе.

До этого OpenAI назначила Прагью Мисру, имеющую опыт работы в Meta и Труекаллер, руководителем по стратегии и глобальным вопросам. Также в качестве консультанта по установлению связей с правительством в вопросах политики AI был привлечен бывший глава Twitter Индиа Риши Джайтли. Концентрация таких сильных специалистов свидетельствует о серьезном внимании компании к региону.

Индия — центр гонки искусственного интеллекта

Индийский рынок стремительно растет не только по количеству пользователей, но и с точки зрения технологической инфраструктуры. OpenAI уже наладила партнерство с крупнейшими конгломератами страны, такими как Релианке и Tata Group. Компания также активно работает в направлениях высшего образования, электронной коммерции и строительства центров обработки данных. Популярность приложения ChatGPT среди индийских пользователей еще больше ускорила этот процесс.

В настоящее время OpenAI продолжает нанимать специалистов по различным направлениям в Индии. В списке вакансий значатся следующие позиции:

  • инженеры по AI деплоймент;
  • инженеры по опыту разработчиков (Девелопер Экспериенке);
  • ведущие специалисты по маркетингу;
  • инженеры по созданию решений (Солутионс Арчитектс) и директора по партнерствам.
Другие американские гиганты в сфере искусственного интеллекта также не оставляют без внимания рынок Индии. Например, основной конкурент OpenAI, компания Anthropic, в конце 2025 года открыла свой офис в Бангалоре и привлекла в команду Ирину Гоус, бывшего руководителя Microsoft Индиа. Индия, обладающая более чем миллиардом интернет-пользователей и огромной базой разработчиков, сегодня превратилась в основную арену глобальной технологической борьбы.

OpenAIИндияUberChatGPTИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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