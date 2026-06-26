OpenAI привлекла экс-руководителя Uber для захвата рынка Индии
Компания OpenAI, считающаяся лидером в мире искусственного интеллекта, выводит стратегию расширения на своем крупнейшем рынке за пределами США — в Индии — на новый уровень. Компания назначила бывшего президента Uber в Индии и Южной Азии Прабхджит Сингха своим первым управляющим директором в Индии. Этот шаг имеет стратегическое значение для OpenAI и призван усилить технологическое влияние в регионе. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.
По сообщению издания TechCrunch, Сингх приступит к своим обязанностям с сентября текущего года. Он будет подчиняться Кирану Мани, директору OpenAI по Азиатско-Тихоокеанскому региону. На нового руководителя возложены такие важные задачи, как расширение пользовательской базы, привлечение корпоративных клиентов, сотрудничество с государственными органами по вопросам регулирования и управление операционными процессами.
Стратегические инвестиции и расширениеOpenAI считает Индию вторым по важности рынком для своего глобального роста. В августе прошлого года компания открыла свой первый офис в Нью-Дели. В текущем году планируется открытие новых офисов в таких крупных технологических хабах, как Мумбаи и Бангалор. Назначение Прабхджит Сингха стало третьим крупным шагом компании в области кадровой политики в регионе.
До этого OpenAI назначила Прагью Мисру, имеющую опыт работы в Meta и Труекаллер, руководителем по стратегии и глобальным вопросам. Также в качестве консультанта по установлению связей с правительством в вопросах политики AI был привлечен бывший глава Twitter Индиа Риши Джайтли. Концентрация таких сильных специалистов свидетельствует о серьезном внимании компании к региону.
Индия — центр гонки искусственного интеллектаИндийский рынок стремительно растет не только по количеству пользователей, но и с точки зрения технологической инфраструктуры. OpenAI уже наладила партнерство с крупнейшими конгломератами страны, такими как Релианке и Tata Group. Компания также активно работает в направлениях высшего образования, электронной коммерции и строительства центров обработки данных. Популярность приложения ChatGPT среди индийских пользователей еще больше ускорила этот процесс.
В настоящее время OpenAI продолжает нанимать специалистов по различным направлениям в Индии. В списке вакансий значатся следующие позиции:
- инженеры по AI деплоймент;
- инженеры по опыту разработчиков (Девелопер Экспериенке);
- ведущие специалисты по маркетингу;
- инженеры по созданию решений (Солутионс Арчитектс) и директора по партнерствам.
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