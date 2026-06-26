Проект Телега, известный как клиент Telegram, прекратит работу с 1 июля

·22·Технологии
Проект Телега, известный как клиент Telegram, прекратит работу с 1 июля

Приложение Телега, созданное российскими разработчиками и функционировавшее как альтернативный клиент мессенджера Telegram, официально закрывается. Согласно официальному заявлению команды проекта, сервис полностью прекратит свою работу с 1 июля 2024 года. Данное решение было принято в результате ряда технических и юридических препятствий, возникших при развитии платформы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Разработчики отмечают, что возможности для дальнейшего расширения и совершенствования проекта сейчас равны нулю. По сообщению издания Иксбт.ком, команда признала невозможность соответствовать всем требованиям экосистемы Telegram и обеспечить полную локализацию в формате стороннего приложения. Это создавало сложности в обеспечении качества сервиса для пользователей.

Технологические ограничения и проблема с App Store

Одной из основных причин закрытия проекта называют ограничения, установленные крупными технологическими платформами. В частности, удаление приложения Телега из магазина App Store компании Apple стало серьезным ударом по росту аудитории проекта и обслуживанию существующих пользователей. В таких условиях поддержка приложения была признана экономически и технически нецелесообразной.

Стоит отметить, что хотя в экосистеме Telegram существует множество неофициальных клиентов, большинство из них постоянно находятся под давлением в вопросах безопасности и авторских прав. Проект Телега стал очередным сервисом, ставшим жертвой такой строгой политики. Приложение выделялось тем, что в свое время предлагало пользователям дополнительные функции и специфический интерфейс.

Для пользователей с платной подпиской Телега Plus есть хорошая новость: разработчики пообещали вернуть все затраченные средства. В настоящее время ведется работа над механизмом возврата средств. Ожидается, что порядок и точные сроки возврата платежей будут объявлены в ближайшие дни через официальные каналы проекта.

Среди пользователей из Узбекистана альтернативные приложения мессенджера Telegram также очень популярны. Однако закрытие таких проектов, как Телега, еще раз напоминает о том, насколько важны вопросы безопасности и стабильности при использовании стороннего ПО. Специалисты всегда рекомендуют использовать официальное приложение Telegram для обеспечения безопасности личных данных.

В заключение можно сказать, что завершение проекта Телега демонстрирует уровень конкуренции на рынке мессенджеров и сложность межплатформенных отношений. С 1 июля возможность обмена сообщениями через это приложение полностью исчезнет, и пользователям придется перейти на другие альтернативные варианты или официальный клиент.

TelegaTelegramMessengerApp StoreТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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