Правительство США ограничило новые модели GPT-5.6 от OpenAI

Ведущая компания в области искусственного интеллекта OpenAI столкнулась с неожиданным препятствием при представлении публике своего новейшего и самого мощного поколения моделей — серии GPT-5.6. По требованию правительства США доступ к этой технологии на данный момент ограничен узким кругом «доверенных партнеров». Это решение вывело споры о безопасности AI и государственном контроле на новый уровень. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает источник.

Новая линейка GPT-5.6 включает три основные модели: Sol, считающуюся самым передовым флагманом компании, сбалансированную Терра для повседневных задач и быструю и доступную модель Луна. Хотя модель Sol демонстрирует самые высокие показатели в истории OpenAI, администрация Дональда Трампа временно ограничила широкий выпуск всех трех моделей. По данным иксбт.ком, данные ограничения являются частью политики по усилению государственного контроля над системами искусственного интеллекта.

Возможности GPT-5.6 и конкуренция

Представители OpenAI подчеркивают, что модель GPT-5.6 Sol показывает беспрецедентные результаты в программировании, биологии и кибербезопасности. В ней внедрен «ultra» режим, координирующий несколько субагентов для решения сложных задач. Также сообщается, что в конкуренции с моделью Claude Mythos 5 от Anthropic данная модель показала более высокие результаты в написании кода и оказалась значительно эффективнее в плане экономии ресурсов.

Подобное вмешательство правительства не ограничилось только OpenAI. Недавно, после того как компания Anthropic представила свою самую мощную модель Fable 5, правительство приказало запретить доступ к ней иностранным гражданам. В результате Anthropic была вынуждена полностью удалить модель. Такие случаи вызывают недопонимание между технологическими компаниями и Белым домом.

Государственный контроль и будущие риски

По мнению бывшего консультанта OpenAI Дина Болла, требование правительства предоставлять новые модели для проверки за 30 дней до выпуска фактически создает систему «принудительного лицензирования». Он предупреждает, что затягивание процессов при отсутствии четких стандартов безопасности может привести к тому, что США отстанут от Китая в гонке AI, а миллиардные инвестиции в отрасль окажутся под угрозой.

В заявлении, опубликованном в пятницу, OpenAI не скрыла своего недовольства ситуацией, несмотря на сотрудничество с правительством. Представители компании подчеркивают, что подобные ограничения не должны становиться постоянной нормой. По их мнению, ограничение доступа пользователей, разработчиков и специалистов по киберзащите к лучшим инструментам препятствует технологическому прогрессу.

В настоящее время OpenAI работает с правительством над новыми правилами кибербезопасности. Компания надеется, что модели GPT-5.6 станут доступны широкому кругу пользователей в ближайшие недели. Однако вопрос о том, насколько развитие искусственного интеллекта должно находиться под государственным контролем, остается открытым.