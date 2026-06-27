SpaceX стала крупнейшим кузницей кадров для космической отрасли: более 1300 новых стартапов

Компания SpaceX под руководством Илона Маска не только лидирует в освоении космоса, но и выполняет роль своеобразного «инкубатора», формирующего целое новое поколение предпринимателей. Согласно последним данным аналитической компании Crustdata, число компаний, основанных бывшими сотрудниками SpaceX, достигло 1330. Этот показатель демонстрирует, насколько огромно влияние компании на технологическую экосистему. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Результаты исследования показывают, что этим стартапам к настоящему моменту удалось привлечь от инвесторов капитал на общую сумму 9,2 миллиарда долларов. Инженеры и менеджеры, прошедшие «школу» SpaceX, открывают свой бизнес не только в космосе, но и в таких высокотехнологичных областях, как оборона, авиация, искусственный интеллект (AI) и биотехнологии. Это превращает SpaceX в крупнейшую фабрику кадров в мире современных технологий.

Новые участники космической экономики

Firefly Aerospace;

Relativity Space;

Apex и Stoke Space;

K2 Space, а также Impulse Space;

Xona Space Systems.

Большинство предпринимателей, покинувших SpaceX, остаются именно в космической индустрии, открывая новые направления на рынке. В настоящее время следующие компании, считающиеся основными игроками в этой области, были созданы именно бывшими сотрудниками SpaceX:

Эти компании работают над проектами от многоразовых ракет до сверхточной спутниковой навигации и частных орбитальных систем. По сути, не будет преувеличением сказать, что этот процесс формирует вторую волну частной космической индустрии США. Как пишет издание Ixbt.com, инженерные подходы и стандарты производства SpaceX стремительно распространяются по всей отрасли.

Обмен кадрами с конкурентами

Интересно, что SpaceX служит основным источником кадров не только для стартапов, но и напрямую для конкурентов. Например, более 300 действующих сотрудников компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, ранее работали в SpaceX. В то же время существует и обратный поток: около 130 сотрудников SpaceX начали свою карьеру именно в Blue Origin.

Такой обмен кадрами обеспечивает взаимный перенос компетенций в отрасли. Это ускоряет темпы развития в несколько раз по сравнению с традиционной аэрокосмической промышленностью. Переходя из одной компании в другую, инженеры приносят с собой самые эффективные методы работы и инновационные идеи.

Специалисты Crustdata также проанализировали уровень образования сотрудников SpaceX. Среди более чем 8200 сотрудников компании в США большинство выпускников прибыли из ведущих инженерных университетов. В частности, выпускники Georgia Institute of Technology, Мичиганского университета, Университета Пердью и Техасского университета (Остин) составляют интеллектуальное ядро компании.

В заключение можно сказать, что SpaceX — это не просто предприятие по производству ракет, а центральный узел новой космической экономики. Массовый переход инженеров в стартапы и компании-конкуренты ускоряет развитие всей сети и снижает барьеры входа на рынок для новых игроков. В ближайшем будущем это будет способствовать дальнейшему удешевлению и популяризации космических технологий.