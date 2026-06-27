Avito упростила продажу одежды с помощью искусственного интеллекта

·21·Технологии
Avito упростила продажу одежды с помощью искусственного интеллекта

Одна из крупнейших платформ объявлений в России, Avito, представила новую функцию, которая коренным образом меняет процесс продажи одежды для пользователей. Инструмент под названием «Разберем гардероб» позволяет с помощью искусственного интеллекта создать полную карточку товара всего по одной фотографии. Это новшество не только экономит время, но и устраняет сложности в процессе подачи объявления. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Система работает на базе мультимодальной модели А-Висион, которая является собственной разработкой компании. В отличие от предыдущих алгоритмов, новый сервис не опирается на введенный пользователем текст, а анализирует изображение и самостоятельно определяет категорию, бренд, цвет, размер и состояние вещи. Это избавляет продавца от необходимости вручную заполнять десятки полей.

Технологические возможности и эффективность

По данным иксбт.ком, в ходе тестирования новой функции пользователи разместили более 100 тысяч объявлений именно с помощью искусственного интеллекта. Примечательно, что в половине случаев продавцы не вносили никаких изменений в описание и характеристики, подготовленные системой. Это свидетельствует о высокой точности работы технологии.

Процесс создания объявления через смартфон теперь ускорился на 40 процентов. Все данные представляются в готовом виде на одном экране, и пользователь может отредактировать их перед публикацией. Кроме того, система анализирует цены на аналогичные товары на платформе и предлагает продавцу наиболее оптимальную стоимость.

Адаптация к домашним фотографиям

Модели искусственного интеллекта обычно обучают на качественных студийных снимках, однако обычные пользователи часто используют фото с плохим освещением или неудачным ракурсом. Поэтому инженеры Avito с помощью ЛоРА-адаптеров адаптировали модель А-Висион специально для распознавания фотографий, сделанных в бытовых условиях.

На текущем этапе воспользоваться данной услугой можно только через мобильное приложение. Она работает в разделах взрослой и детской одежды. В будущем компания планирует внедрить эту технологию и в другие категории товаров, включая обувь и аксессуары.

Подобные технологические решения крайне актуальны и для таких платформ, как ОЛКс, работающих на рынке Узбекистана. Интеграция искусственного интеллекта в электронную коммерцию не только улучшает пользовательский опыт, но и поднимает качество контента на платформе до профессионального уровня.

AvitoИскусственный ИнтеллектТехнологииA-VisionЭлектронная Коммерция
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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