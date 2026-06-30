Meta представила революционную технологию: теперь мысли можно превращать в текст без хирургии

·37·Технологии
Meta представила революционную технологию: теперь мысли можно превращать в текст без хирургии

Исследователи корпорации Meta продемонстрировали новую версию системы Браин2Квертй, которая преобразует активность человеческого мозга в текст без хирургического вмешательства, используя внешние сканирующие устройства. Этот проект стал одним из крупнейших шагов в области нейроинтерфейсов, достигнув рекордной точности среди методов, не требующих установки электродов в мозг. Ранее считалось, что таких высоких результатов можно добиться только путем имплантации в кору головного мозга через сложные операции. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает источник.

Проект Браин2Квертй в2 был разработан международной группой специалистов под руководством команды Meta AI Браин & AI. Главная новизна исследования заключается в том, что эффективность нейроинтерфейсов теперь зависит не только от физической чувствительности датчиков, но и от мощности моделей AI по обработке данных. По данным иксбт.ком, система научилась выделять необходимые смыслы из крайне зашумленных и неясных сигналов мозга.

Синтез искусственного интеллекта и нейрофизиологии

Для обучения системы исследователи собрали крупнейшую базу данных по неинвазивному декодированию речи. Девять добровольцев в течение 10 часов находились в устройстве магнитоэнцефалографии (МЭГ), набирая готовые фразы на клавиатуре. В результате был сформирован огромный корпус из 22 тысяч предложений, синхронизированных с активностью мозга. Эти данные позволили AI глубоко изучить связь между мозговыми волнами и буквами.

Особенность новой системы в том, что она не переводит сигналы мозга напрямую в буквы. Вместо этого специалисты Meta использовали большие языковые модели (LLM), дополнительно обученные на нейрофизиологических данных. Система сначала переводит активность мозга в высокоуровневые семантические концепты, то есть в своего рода «пространство смыслов», а затем преобразует их в полноценные предложения. Этот метод помогает восстановить общий смысл фразы даже при потере части мозговых сигналов.

Результаты и перспективы

Результаты экспериментов оказались значительно выше ожидаемых. Если предыдущие аналогичные методы распознавали слова с точностью всего 8%, то в системе Браин2Квертй этот показатель достиг в среднем 61%. У самого успешного участника точность составила 78%. Это означает, что во многих случаях система могла прочитать целое предложение почти без ошибок или всего с одной опечаткой.

Данное открытие предлагает новую парадигму в развитии нейроинтерфейсов. Теперь может отпасть необходимость в опасных хирургических операциях, таких как установка чипа в мозг человека. Вместо этого появляется возможность установить связь между мозгом и компьютером с помощью безопасных внешних сканеров и мощных алгоритмов AI. По мнению исследователей Meta, точность системы будет расти по мере увеличения объема обучающих данных.

Для пользователей и любителей технологий это новшество может открыть в будущем новые горизонты в общении с людьми с ограниченными возможностями или в управлении гаджетами одной лишь силой мысли. Пока технология проходит испытания в лабораторных условиях, однако ее перенос в коммерческие устройства — лишь вопрос времени.

MetaИскусственный ИнтеллектНейроинтерфейсBrain2QwertyТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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