ХМД работает над необычным кнопочным телефоном с сенсорной панелью

Компания ХМД Глобал готовится совершить своего рода революцию на рынке мобильных устройств. По данным инсайдеров, бренд разрабатывает гибридную модель, объединяющую классические кнопочные телефоны и современные сенсорные технологии. Главной особенностью устройства станет специальный тачпад (тучпад), расположенный в области клавиатуры. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно сообщению издания иксбт.ком, известный инсайдер под псевдонимом смашкс_60 раскрыл первые подробности о новом гаджете. По его словам, традиционная Т9-клавиатура будет служить не только для набора цифр, но и в качестве сенсорной панели для управления интерфейсом. Это может стать неожиданным и удобным нововведением для любителей кнопочных телефонов.

Преимущества новой технологии

Данная технология позволит пользователям легко прокручивать (скроллить) длинные веб-страницы и документы не с помощью традиционных кнопок, а посредством движений пальца. Пока точно неизвестно, как именно будет реализована эта функция. Предполагается, что компания может сделать сенсорной всю поверхность клавиатуры или внедрить отдельную сенсорную панель.

Судя по опубликованным изображениям, новый телефон получит корпус с закругленными углами. Также он будет оснащен довольно крупным для кнопочных моделей дисплеем, основной камерой со светодиодной вспышкой и боковыми клавишами регулировки громкости.

Дизайн и дополнительные возможности

На задней панели устройства заметны специальные контактные площадки. По мнению специалистов, эти контакты предназначены для зарядки телефона через фирменную док-станцию. Подобное решение обычно встречается в премиальных кнопочных устройствах бизнес-класса или предназначенных для стационарного использования.

На данный момент название новой модели, ее технические характеристики и дата выхода в продажу держатся в секрете. Тем не менее, стратегия бренда ХМД Глобал по дополнению ретро-дизайна современными функциями в последнее время говорит об успехе этого проекта.

Стоит отметить, что инсайдер смашкс_60, предоставивший информацию, ранее уже неоднократно давал точные сведения о продуктах компании ХМД до их официального выхода. Поэтому эта новость была встречена в мире технологий с большим интересом.