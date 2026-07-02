Мелинда Френч Гейтс поддержала фонд Магнифй Вентурес, ориентированный на семейную экономику

Инвестиционная компания Пивотал Вентурес, основанная Мелиндой Френч Гейтс, выступила основным партнером в формировании второго фонда венчурной фирмы Магнифй Вентурес. Новосозданный фонд Фунд ИИ успешно привлек 46,6 млн долларов и будет направлен преимущественно на финансирование стартапов, создающих технологические решения для социальной сферы и семейных нужд. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Компания Магнифй Вентурес, основанная в 2021 году Джоанной Дрейк и Джули Вроблевски, работает в направлении, называемом «экономикой заботы» (каре економй). Эта область включает в себя вспомогательную робототехнику, семейную кибербезопасность и системы искусственного интеллекта (AI) для домашнего хозяйства. По данным TechCrunch, средства нового фонда будут направлены на проекты по развитию домашних систем, здравоохранения и финтех-инфраструктуры для семей.

Синтез технологий и социальной ответственности

Магнифй Вентурес сформировала свой первый фонд в 2022 году в размере 52 млн долларов. Тогда Пивотал Вентурес также выступила основным инвестором. На данный момент компания поддерживает такие перспективные стартапы, как Кинсиде, занимающийся уходом за детьми, и Тилл Финанкиал, специализирующийся на управлении детскими расходами.

Пивотал Вентурес под руководством Мелинды Френч Гейтс известна не только как инвестор, но и как инициатор социальных изменений. Компания активно инвестирует в платформы по уходу за пожилыми людьми и пациентами, такие как Папа и Син Хеалт. Подобные проекты служат важным мостом, соединяющим современные технологии с человеческими потребностями.

На рынке Узбекистана в последние годы также растет интерес к семейной финансовой грамотности и технологиям дистанционного обучения. Внимание таких глобальных игроков, как Магнифй Вентурес, к этому направлению свидетельствует о том, что в будущем AI и робототехника будут играть решающую роль не только в промышленности, но и в повседневной жизни каждого домохозяйства, особенно в уходе за пожилыми людьми и детьми.

По мнению экспертов, запуск фонда Фунд ИИ еще больше укрепит доверие к социально ориентированным стартапам на венчурном рынке. Это, в свою очередь, будет способствовать расширению технологической экосистемы, которая стремится не только к прибыли, но и к решению реальных проблем общества.