Мелинда Френч Гейтс поддержала фонд Магнифй Вентурес, ориентированный на семейную экономику

·27·Технологии
Мелинда Френч Гейтс поддержала фонд Магнифй Вентурес, ориентированный на семейную экономику

Инвестиционная компания Пивотал Вентурес, основанная Мелиндой Френч Гейтс, выступила основным партнером в формировании второго фонда венчурной фирмы Магнифй Вентурес. Новосозданный фонд Фунд ИИ успешно привлек 46,6 млн долларов и будет направлен преимущественно на финансирование стартапов, создающих технологические решения для социальной сферы и семейных нужд. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Компания Магнифй Вентурес, основанная в 2021 году Джоанной Дрейк и Джули Вроблевски, работает в направлении, называемом «экономикой заботы» (каре економй). Эта область включает в себя вспомогательную робототехнику, семейную кибербезопасность и системы искусственного интеллекта (AI) для домашнего хозяйства. По данным TechCrunch, средства нового фонда будут направлены на проекты по развитию домашних систем, здравоохранения и финтех-инфраструктуры для семей.

Синтез технологий и социальной ответственности

Магнифй Вентурес сформировала свой первый фонд в 2022 году в размере 52 млн долларов. Тогда Пивотал Вентурес также выступила основным инвестором. На данный момент компания поддерживает такие перспективные стартапы, как Кинсиде, занимающийся уходом за детьми, и Тилл Финанкиал, специализирующийся на управлении детскими расходами.

Пивотал Вентурес под руководством Мелинды Френч Гейтс известна не только как инвестор, но и как инициатор социальных изменений. Компания активно инвестирует в платформы по уходу за пожилыми людьми и пациентами, такие как Папа и Син Хеалт. Подобные проекты служат важным мостом, соединяющим современные технологии с человеческими потребностями.

На рынке Узбекистана в последние годы также растет интерес к семейной финансовой грамотности и технологиям дистанционного обучения. Внимание таких глобальных игроков, как Магнифй Вентурес, к этому направлению свидетельствует о том, что в будущем AI и робототехника будут играть решающую роль не только в промышленности, но и в повседневной жизни каждого домохозяйства, особенно в уходе за пожилыми людьми и детьми.

По мнению экспертов, запуск фонда Фунд ИИ еще больше укрепит доверие к социально ориентированным стартапам на венчурном рынке. Это, в свою очередь, будет способствовать расширению технологической экосистемы, которая стремится не только к прибыли, но и к решению реальных проблем общества.

Melinda GatesMagnify VenturesИскусственный ИнтеллектСтартапИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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