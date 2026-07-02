OpenAI предложила передать 5% своих акций в государственный фонд США

·30·Технологии
OpenAI предложила передать 5% своих акций в государственный фонд США

Компания OpenAI, считающаяся лидером в области искусственного интеллекта, выступила с неожиданной инициативой. Глава компании Сэм Альтман предлагает создать при правительстве США специальный государственный суверенный фонд и безвозмездно передать ему 5% акций OpenAI. Этот шаг направлен не только на укрепление связей компании с государством, но и на распределение доходов от искусственного интеллекта среди широкой общественности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

По сообщению Финанкиал Тимес, данное предложение не ограничивается только OpenAI. Согласно плану, ожидается, что другие крупные компании, занимающиеся АИ-технологиями, также выделят аналогичную долю. Таким образом технологические гиганты планируют улучшить отношения с правительством и смягчить возможное политическое давление в будущем.

Дивиденды для народа и экономическое сотрудничество

Данная идея впервые обсуждалась в июне, и позже её подтвердил президент США Дональд Трамп. По словам Трампа, американский народ должен стать своего рода партнером этих компаний и получать прямую выгоду от их успеха. В документе под названием «Промышленная политика для эпохи интеллекта», опубликованном OpenAI в апреле, указано, что средства фонда могут быть распределены между гражданами в виде дивидендов.

Считается, что такой подход поможет сократить имущественное неравенство в обществе. Если проект будет реализован, обычные граждане, независимо от наличия начального капитала, смогут получить долю в экономическом росте, который приносят АИ-технологии. Это рассматривается как один из способов компенсации негативных последствий технологической революции, например, сокращения рабочих мест.

Политические барьеры и альтернативные предложения

Хотя инициатива выглядит привлекательно, процесс её реализации обещает быть сложным. По мнению экспертов, создание такого государственного фонда потребует одобрения Конгресса США. В политических кругах взгляды на этот вопрос разделились. Например, сенатор Берни Сандерс выступил с более радикальным предложением: он требует ввести разовый налог в размере 50% на акции АИ-компаний и направить эти средства в народный фонд.

Модель, предлагаемая OpenAI, пока находится на начальном этапе. Если эта система успешно заработает, она может определить новый формат сотрудничества между высокотехнологичными компаниями и государством не только в США, но и во всем мире. Для развивающихся стран, таких как Узбекистан, этот опыт в будущем может стать важным примером при регулировании цифровой экономики.

OpenAISam AltmanИскусственный ИнтеллектСШАЭкономика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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