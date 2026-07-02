Туристическая кампания Узбекистана в рамках ЧМ-2026 набрала более 1 миллиарда просмотров

Комитет по туризму объявил результаты кампании по продвижению бренда Узбекистана в рамках чемпионата мира по футболу ЧМ-2026.

Согласно имеющимся данным, материалы кампании в общей сложности были просмотрены более 1,07 миллиарда раз. Информация об Узбекистане была освещена в более чем 3 тысячах международных средствах массовой информации, включая такие издания, как BBC, The Guardian и Fox News.

В социальных сетях материалы, связанные с Узбекистаном, набрали более 52 миллионов взаимодействий. Сюда вошли лайки, комментарии, репосты и другие виды активности.

По данным Google Trends, количество поисковых запросов по слову «Uzbekistan» выросло на 40 процентов. Специальные запросы, связанные с чемпионатом мира и Узбекистаном, увеличились на 450 процентов.

В рамках рекламных работ в аэропорту Атланты был запущен национальный павильон Узбекистана. Также в городах, где проходили игры, были организованы фан-зоны.

Согласно анализу, была отмечена прямая зависимость между результатами национальной сборной Узбекистана и туристическим интересом к стране. Наибольший рост числа поисковых запросов наблюдался во время матчей против Колумбии и Португалии.