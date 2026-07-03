Битва браузеров: ограничит ли искусственный интеллект доминирование Chrome и Сафари

Конкуренция между браузерами в мировом масштабе перешла на новый этап. Теперь борьба идет не просто за результаты поиска, а за то, какой искусственный интеллект сможет выполнять сложные задачи в интернете от имени пользователя. Хотя Google Chrome и Apple Сафари все еще лидируют на рынке, к 2026 году ситуация резко изменилась. Браузеры нового поколения становятся не просто окном в интернет, а персональными помощниками. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

Сегодня пользователи имеют возможность выбирать в качестве альтернативы Chrome и Сафари не только быстрые, но и глубоко интегрированные с искусственным интеллектом (AI) приложения. В этом контексте появились браузеры с открытым исходным кодом и новые концепции, такие как «миндфул бровсерс» (осознанные браузеры), обеспечивающие психологический комфорт пользователя. По данным Иксбт.ком, новые участники рынка отказываются от традиционных поисковых систем, делая упор на управление на базе чат-ботов.

АИ-браузеры нового поколения: Комет и Диа

Браузер Комет, представленный стартапом Perplexity, стал одной из последних новинок в этом направлении. Он не просто ищет информацию, но и выполняет такие действия, как обобщение электронных писем, анализ веб-страниц и назначение встреч в календаре. В настоящее время этот сервис доступен пользователям плана Max от Perplexity стоимостью 200 долларов в месяц, остальные могут записаться в список ожидания.

Те Бровсер Компани, стоящая за браузером Арк, представила свой новый продукт под названием Диа. Внешне он напоминает Google Chrome, но Диа выделяется встроенным АИ-чат-инструментом. Он анализирует все посещенные пользователем сайты, помогая находить нужную информацию или отвечать на вопросы о продуктах. На данный момент браузер находится на стадии закрытого бета-тестирования и доступен только участникам Арк.

Стратегические шаги OpenAI и Опера

Одной из самых ожидаемых новинок на рынке браузеров стал Atlas от компании OpenAI. Эта программа позволяет пользователям напрямую запрашивать результаты поиска через ChatGPT и просматривать веб-сайты внутри чат-бота, не переходя по внешним ссылкам. «Режим агента» в Atlas предназначен для автономного выполнения задач пользователя. Браузер, который сейчас выпущен для macOS, в ближайшее время ожидается на платформах Windows, iOS и Android.

Компания Опера также не отстает. Их новый браузер Неон обладает способностью понимать контекст, помогая совершать покупки, проводить исследования и даже писать программный код. Самая отличительная черта Неон заключается в том, что он может выполнять некоторые задачи в офлайн-режиме. Этот сервис работает по подписке и предоставляется пользователям за 19.90 долларов в месяц.

Подводя итог, можно сказать, что браузеры перестают быть просто средством просмотра информации и превращаются в умных помощников в цифровом мире. Для пользователей из Узбекистана эти технологии также скоро станут повседневной потребностью, так как подобные помощники на базе искусственного интеллекта незаменимы для экономии времени и повышения эффективности работы.