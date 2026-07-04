Искусственный интеллект не смог заменить людей: Компании возвращают сотрудников

·22·Технологии
Искусственный интеллект не смог заменить людей: Компании возвращают сотрудников

В последние годы многие глобальные компании пытались заменить своих сотрудников системами искусственного интеллекта (AI) в целях сокращения расходов и повышения эффективности. Однако на практике технологии автоматизации оказываются бессильны перед человеческим опытом и способностью принимать сложные решения. По данным издания КНБК, крупные корпорации, ранее сократившие штат сотрудников, теперь начали массово возвращать специалистов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одним из ярчайших примеров этой тенденции стала Ford Мотор Компанй. Компания, попытавшаяся полностью автоматизировать процессы контроля качества, не достигнув ожидаемого результата, не только вернула на работу более 350 инженеров, но и повысила их в должности. Руководство компании признало, что системы машинного анализа не способны сравниться с человеческим опытом в интерпретации сложных производственных данных.

Вице-президент Ford по автомобильному инжинирингу Чарлес Пун подчеркнул, что искусственный интеллект может быть прекрасным инструментом, однако его эффективность напрямую зависит от качества данных, на которых он обучается, и контекста применения. Без человеческого фактора технология становится подверженной непредвиденным сбоям и неточностям.

Проблемы в сфере обслуживания клиентов и HR

Австралийское финансовое учреждение Коммонвеалт Банк оф Аустралиа столкнулось с аналогичной проблемой. В результате замены сотрудников службы поддержки клиентов голосовыми АИ-ботами нагрузка на колл-центр резко возросла. Система допускала ошибки при обработке сложных запросов клиентов, в результате чего банк был вынужден восстановить штат операторов.

Технологический гигант IBM также внёс изменения в свою стратегию. Хотя компания частично автоматизировала ХР-процессы, она объявила план по найму новых сотрудников в США до 2026 года. По словам представителей IBM, задачи, связанные с этикой, оценкой ситуаций и принятием стратегических решений, по-прежнему требуют участия человека.

Результаты исследования, проведённого кадровой компанией Оргвуе, выявили следующие интересные факты:

  • 39% руководителей признались, что сократили сотрудников из-за внедрения искусственного интеллекта;
  • Однако более половины из принявших это решение впоследствии осознали, что ошиблись;
  • По данным рекрутинговой фирмы Роберт Халф, треть рабочих мест, упразднённых из-за автоматизации, были восстановлены.

Сегодня, несмотря на миллиардные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта, роль технологии на глобальном рынке пересматривается. Теперь AI трактуется не как сила, заменяющая сотрудника, а как вспомогательный инструмент. Особенно в сферах, требующих общения, нестандартного мышления и большого опыта, человеческий фактор сохраняет решающее значение.

Искусственный ИнтеллектАвтоматизацияТехнологииFordIBM
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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