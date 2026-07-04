Huawei Мате 80 Pro и Кирин 9030 Pro: Графическая производительность выросла на 76 процентов

·34·Технологии
Huawei Мате 80 Pro и Кирин 9030 Pro: Графическая производительность выросла на 76 процентов

Китайский технологический гигант Huawei поднимает большой шум на мобильном рынке со своим новым флагманом Мате 80 Pro и его сердцем — процессором Кирин 9030 Pro. Глубокий технический анализ, проведённый популярным каналом Гикерван на платформе Билибили, показывает, что новый чип способен конкурировать с отраслевыми лидерами не только по производительности, но и по энергоэффективности. Для Huawei это важный шаг на пути создания собственной независимой экосистемы в условиях санкций. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Процессор Кирин 9030 Pro содержит около 15 миллиардов транзисторов, что по этому показателю ставит его на уровень таких известных чипов, как Apple А15 и Qualcomm Snapdragon 8 Ген 2. Новый процессор имеет 9-ядерную архитектуру и работает в 14 потоков. В его состав входят одно суперядро с частотой 2,75 GHz, четыре высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра. Такая конфигурация помогает устройству сохранять баланс между тяжёлыми задачами и повседневной работой.

Революционный рост в графике и играх

Наибольшие изменения наблюдаются в графическом процессоре Малианг 935. По результатам тестов 3ДМарк Стил Номад Лигхт новый GPU удалось повысить производительность на 76 процентов по сравнению с предшественником Кирин 9020. Это очень важная новость для геймеров и требовательных к мобильной графике пользователей, поскольку чип также поддерживает технологию отслеживания лучей (рай тракинг) на аппаратном уровне.

В игровых тестах Мате 80 Pro показал впечатляющие результаты. Например, в оптимизированной для HarmonyOS версии игры Геншин Импакт устройство обеспечило стабильные 60 FPS (кадров/секунду) при разрешении 804п. При этом среднее энергопотребление составило всего 4,9 В. По мнению специалистов, этот показатель даже эффективнее, чем у процессора Snapdragon 8 Ген 3, поскольку чип Qualcomm потребляет больше энергии при более низком качестве (720п).

Секреты архитектуры и оптимизации

Во внутренней структуре чипа особое внимание уделено кэш-памяти. Кэш Л2 суперядра увеличен до 2 МБ, а общий кэш Л3 — до 12 МБ. Кроме того, системный кэш (СЛК) также расширен до 12 МБ, что значительно повысило скорость обмена данными. В результате интерфейс HarmonyOS стал работать ещё плавнее и быстрее.

Другие блоки процессора также претерпели значительные обновления:

  • Нейропроцессор (NPU) теперь использует архитектуру из трёх вычислительных блоков;
  • Блок обработки изображений (ИСП) обновлён до версии 9.0;
  • Площадь встроенного модема сокращена на 31 процент, освободив место для других компонентов.

По данным иксбт.ком, Huawei настолько плотно интегрировала своё аппаратное и программное обеспечение (HarmonyOS), что это вывело общую производительность устройства на новый уровень. Учитывая сохраняющийся высокий интерес к смартфонам Huawei на рынке Узбекистана, ожидается, что Мате 80 Pro займёт достойное место в сегменте флагманов благодаря своей высокой автономности и мощной графике.

HuaweiKirinСмартфонТехнологияПроцессор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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