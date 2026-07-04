Искусственный интеллект и атомная энергия: новый микрореактор в партнерстве с NVIDIA успешно прошел испытания

·28·Технологии
Искусственный интеллект и атомная энергия: новый микрореактор в партнерстве с NVIDIA успешно прошел испытания

В штате Юта, США, произошло значимое для мира технологий событие: компания Валар Атомикс с помощью своего микрореактора Вард-250 обеспечила электроэнергией компьютер для искусственного интеллекта NVIDIA ДГКс Спарк. Ожидается, что эта демонстрация положит начало новой эре на стыке энергетики и высоких технологий. Данный процесс — не просто эксперимент, а первый серьезный шаг на пути к созданию автономного источника энергии для будущих «АИ-фабрик». Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным агентства Reuters, сотрудничество между Валар Атомикс и NVIDIA направлено на создание компактных вычислительных центров, работающих непосредственно за счет атомной генерации. Главным техническим достижением демонстрации стало то, что реактор не только вошел в управляемую цепную реакцию, но и был подключен к реальной электрической нагрузке. Ранее, 18 июня, Министерство энергетики США (ДОЭ) подтвердило, что ядерная реакция на данном объекте достигла уровня самоподдержания.

Технические характеристики и энергопотребление

Реактор Вард-250 относится к системам с высокотемпературным газовым охлаждением (ХТГР). Он использует топливо ТРИСО, графитовый замедлитель и гелий в качестве теплоносителя. В ходе испытания реактор работал примерно на 37 процентов своей мощности, вырабатывая 100 кВт тепловой энергии. Это тепло через специальный конвертер преобразовывалось в электричество и направлялось на питание устройства NVIDIA ДГКс Спарк.

Следует отметить, что модель NVIDIA ДГКс Спарк основана на чипе GB10 Grace Blackwell и потребляет примерно 240 Вт энергии. Это значительно меньший показатель по сравнению с промышленными центрами обработки данных (Дата Кентер). Например, для работы крупного центра мощностью 30 МВт потребуется более ста тысяч таких устройств. Тем не менее, переход от лабораторных условий к реальной нагрузке с инженерной точки зрения является большим достижением.

Система охлаждения и экологическая эффективность

NVIDIA в настоящее время активно развивает системы жидкостного охлаждения для центров обработки данных. Эти системы рассчитаны на работу при температуре на входе до 45 °К, что позволяет практически свести к нулю расход воды при использовании сухих градирен. Это особенно важное технологическое решение для регионов с ограниченными водными ресурсами.

Валар Атомикс в будущем планирует реализовать в штате Юта крупный проект мощностью 30 МВт. Однако, как отмечает издание Том'с Хардваре, по коммерческому лицензированию и масштабированию проекта на промышленный уровень остается много открытых вопросов. Получение полного разрешения от Комиссии по ядерному регулированию США (НРК) является основным условием для популяризации подобных проектов.

В заключение можно сказать, что ядерные стартапы предлагают малые реакторы в качестве прямого источника энергии для центров искусственного интеллекта. Такие гиганты, как NVIDIA, рассматривают атомную генерацию как стабильный и независимый источник энергии. Пока эта технология находится на лабораторной стадии, однако высока вероятность, что в ближайшем будущем она станет неотъемлемой частью инфраструктуры искусственного интеллекта.

NVIDIAValar AtomicsМикрореакторИскусственный ИнтеллектЭнергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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