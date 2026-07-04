Европейский конкурент OpenAI: как Mistral AI стала символом технологической независимости

·39·Технологии
Европейский конкурент OpenAI: как Mistral AI стала символом технологической независимости

Французская компания Mistral AI, которая в мире искусственного интеллекта рассматривается как достойный конкурент американским гигантам OpenAI и Anthropic, в последнее время привлекает внимание мирового сообщества. На фоне политических изменений и технологических ограничений в США, в то время как Европа стремится обладать собственными суверенными технологиями, этот стартап, основанный в Париже, формируется как игрок не только регионального, но и глобального масштаба. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Хотя Mistral AI часто называют «европейским OpenAI», стратегия компании принципиально отличается от американских компаний. Её чат-бот и агентская платформа Ле Чат (ранее известная под этим названием) пока не обладает такой узнаваемостью бренда, как ChatGPT. Даже в знаменитом парижском кампусе стартапов Статион Ф модели Claude популярнее, чем продукты Mistral. Однако руководство компании не считает главной целью погоню за количеством массовых пользователей.

Корпоративный сектор и государственные заказы

Mistral AI в своей деятельности выбрала подход, больше напоминающий стиль компании Palantir. То есть инженеры компании напрямую работают в сотрудничестве с крупными корпорациями и государственными организациями, адаптируя модели искусственного интеллекта под нужды заказчика. Этот подход позволяет компании достигать высокой эффективности с меньшими ресурсами. По данным Иксбт.ком, в настоящее время Mistral AI готовится привлечь 3,5 миллиарда долларов инвестиций при оценке в 23,15 миллиарда долларов.

Финансовые показатели компании также растут поразительными темпами. Если в прошлом году годовая повторяющаяся выручка (АРР) составляла 20 миллионов долларов, то к февралю текущего года этот показатель превысил 400 миллионов долларов. Mistral AI планирует к концу текущего года достичь отметки в 1 миллиард долларов дохода. Такой успех открыл для руководителя компании Артур Менш путь на такие престижные площадки, как экономический форум в Давосе и парламент Франции.

Технологический суверенитет и открытость

Артур Менш на своей странице в LinkedIn объяснил основную миссию компании. По его словам, Mistral AI существует, чтобы обеспечить всем доступ к лучшим системам искусственного интеллекта, свободным от централизованного контроля. Через платформу Форге компания предоставляет клиентам возможность создавать специальные модели на основе собственных данных, что крайне важно для организаций, ставящих безопасность и конфиденциальность данных на первое место.

Хотя в настоящее время у Mistral AI нет самой мощной языковой модели в мире, они стремительно сокращают это отставание. Компания планирует представить новую модель с открытыми весами (опен-веигхт) летом текущего года. Предполагается, что первоначальный доступ откроется в июле. Кроме того, Mistral заявляет, что уже обладает передовыми (стате-оф-те-арт) решениями в таких направлениях, как голосовые команды, обработка изображений и работа с документами.

Модели Mistral AI могут быть интересны и для пользователей из Узбекистана, и для местных разработчиков. В условиях возможных ограничений или экспортного контроля, устанавливаемых американскими компаниями, более открытые и независимые европейские технологии служат альтернативным вариантом. Особенно модели Mistral актуальны для представителей местного бизнеса, желающих запустить искусственный интеллект на собственных серверах.

Mistral AIИскусственный ИнтеллектТехнологииOpenAIArthur Mensch
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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