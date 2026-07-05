Япония планирует внедрить 10 миллионов роботов к 2040 году

Правительство Японии объявило о революционной государственной программе в области искусственного интеллекта и робототехники. Согласно ей, к 2040 году планируется внедрить около 10 миллионов интеллектуальных роботов в экономику и повседневную жизнь страны. Через этот масштабный проект Япония стремится снизить зависимость от США и Китая в области критических технологий. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Проект будет реализован консорциумом Ноетра, в который входят такие гиганты, как СофтБанк и Sony. Правительство планирует инвестировать около 6 миллиардов долларов в развитие национальной инфраструктуры искусственного интеллекта и робототехники в ближайшие пять лет. Об этом сообщает издание иксбт.ком.

Эра «физического искусственного интеллекта»

Основное направление программы ориентировано на концепцию «физического искусственного интеллекта» (Фйсикал AI). Это не просто цифровые приложения или чат-боты, а системы, действующие в реальном мире. Речь идёт о заводских роботах, автономных транспортных системах и сервисных андроидах, способных выполнять различные задачи в человеческой среде.

Эта инициатива является частью масштабной стратегии технологического развития Японии. Ранее страна представила 14-летний план развития 17 ключевых отраслей, включая полупроводники, квантовые технологии и термоядерную энергетику. На эти цели预计ается направить в общей сложности 370 триллионов иен (около 2,3 триллиона долларов).

Технологическое решение демографического кризиса

Причиной столь решительных шагов Японии являются серьёзные демографические проблемы. Старение населения и сокращение рабочей силы привели к нехватке кадров в промышленности и сфере услуг. Роботизация рассматривается как наиболее эффективный путь преодоления этого структурного дисбаланса.

Опыт Японии может быть интересен и для таких активно развивающихся государств, как Узбекистан. В будущем автоматизация производственных процессов и интеграция искусственного интеллекта в физические системы станут ключевым фактором глобальной экономической конкурентоспособности.

Однако, по мнению экспертов, на пути внедрения роботов в реальную жизнь остаётся множество препятствий. Современные системы «физического искусственного интеллекта» сталкиваются с трудностями стабильной работы в неконтролируемой среде. План Японии направлен на устранение этих проблем и создание полноценной инфраструктуры, в которой роботы станут неотъемлемой частью экономики.