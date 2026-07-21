NVIDIA представила технологию для обнаружения видео, созданных искусственным интеллектом

·52·Технологии
NVIDIA представила технологию для обнаружения видео, созданных искусственным интеллектом

С развитием технологий искусственного интеллекта становится всё сложнее отличать реальные видео от поддельных (дипфейков) в интернете. Ведущий мировой технологический гигант NVIDIA анонсировал свой новый инструмент Сйнтетик Видео Детектор для борьбы с этой проблемой. Эта разработка позволяет за доли секунды определить, было ли видео создано с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новый инструмент стал частью платформы микросервисов NVIDIA НИМ. Он в первую очередь предназначен для крупных редакций, медиаорганизаций и информационных агентств. Учитывая, что сегодня информационная безопасность и борьба с фейковыми новостями становятся актуальными и в медиапространстве Узбекистана, такие технологии, несомненно, будут играть важную роль в обеспечении достоверности контента.

Быстрый анализ и высокая точность

Система Сйнтетик Видео Детектор анализирует видео покадрово и вычисляет вероятность того, что оно является продуктом генеративного искусственного интеллекта. По данным NVIDIA, обработка видео в формате Фулл ХД на видеокартах NVIDIA RTX занимает всего 22 миллисекунды, а на ускорителях NVIDIA Л40 — около 30 миллисекунд. Это процесс, который происходит практически мгновенно.

Эффективность технологии варьируется в зависимости от качества видео. Согласно статистике, опубликованной компанией, уровень точности составляет:

  • Для несжатых (оригинальных) видео — 92 процента;
  • Для видео, сжатых на 15 процентов — 87 процентов;
  • Для видео, сжатых на 50 процентов (сниженное качество) — 82 процента.
Стоит отметить, что этот инструмент уже успел занять лидирующие позиции в независимых тестах AI ГВД Бенч. Это свидетельствует о том, что он гораздо надежнее других аналогов на рынке.

Возможность глобального использования

Для широкого распространения этой технологии NVIDIA наладила сотрудничество с компанией Вовза. В рамках этого партнерства детектор будет интегрирован в платформу обработки видеопотоков. В результате пользователи в 170 странах мира получат возможность воспользоваться этой услугой.

Хотя система работает с высокой точностью, специалисты NVIDIA подчеркивают, что этот инструмент не заменяет полностью традиционные методы проверки. Сйнтетик Видео Детектор скорее выполняет функцию дополнительного уровня защиты. Рекомендуется, чтобы материалы, признанные подозрительными, перепроверялись редакциями или их публикация временно приостанавливалась.

Этот шаг показывает, что компания NVIDIA стремится к лидерству не только в аппаратном обеспечении, но и в сфере безопасности искусственного интеллекта. Ожидается, что в будущем такие инструменты будут внедрены в социальные сети и видеохостинги, что послужит обеспечению потока достоверной информации в цифровом мире.

NVIDIAИскусственный ИнтеллектТехнологииДипфейкБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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