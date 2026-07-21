Барселона начинает переговоры о трансфере чемпиона мира Эмерика Ляпорта

Каталонский клуб «Барселона» начал практические шаги по трансферу опытного защитника Эмерика Ляпорта, ставшего чемпионом мира в составе сборной Испании. Уверенная игра на мировом первенстве и прочный тандем, образованный с Пау Кубарси, произвели большое впечатление на руководство каталонцев. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания SPORT, спортивный директор «Барселоны» Деку планирует в ближайшее время встретиться с представителями футболиста для обсуждения условий трансфера. 32-летний защитник в настоящее время защищает цвета «Атлетика», а его действующий контракт рассчитан до 2028 года. Однако сумма отступных в его контракте может создать очень выгодную возможность для клуба.

Деку начал изучать ситуацию вокруг Ляпорта еще во время тура по США. После завершения чемпионата мира стороны договорились перейти ко второму этапу переговоров. Тот факт, что сборная Испании пропустила всего один гол за весь турнир, и неоценимый вклад Ляпорта в этот успех побуждают тренерский штаб «Барселоны» к данному трансферу.

Опыт в защите и финансовая доступность

Руководство «Барселоны» хочет пригласить Эмерика Ляпорта в команду не только за его мастерство, но и за его менталитет победителя. В коллекции футболиста шесть титулов чемпиона Английской Премьер-лиги, кубок Лиги чемпионов, Евро-2024, а теперь и золотые медали чемпионата мира. Ожидается, что такой богатый опыт привнесет стабильность в оборону каталонцев, состоящую из молодых игроков.

С финансовой точки зрения эта сделка считается очень выгодной для «Барселоны». В контракте Ляпорта прописана сумма отступных менее 15 миллионов евро. Это позволит клубу приобрести левоногого центрального защитника высокого уровня без значительных затрат.

Руководители клуба также учитывают успешный опыт с Иньиго Мартинесом. Несмотря на множество сомнений при его переходе в команду, он за короткое время стал неотъемлемой частью линии обороны. Ляпорт имеет схожий профиль, он уже успел проявить себя как в Ла Лиге, так и в чемпионате Англии.

Сотрудничество Ляпорта с Пау Кубарси, который считается будущим обороны «Барселоны», в сборной уже сформировалось на идеальном уровне. По данным Goal.com, именно этот фактор изменил приоритеты клуба на трансферном рынке. Если сделка состоится, «Барселона» полностью укомплектует центр обороны на ближайшие два-три сезона.