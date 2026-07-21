Великобритания отказалась от скандального плана по внедрению цифровых идентификационных карт

Новое правительство Великобритании официально отменило проект цифровых идентификационных карт (Дигитал ИД), который должен был быть внедрен в масштабах страны и вызвал резкое недовольство общественности. Вновь назначенный премьер-министр Андй Бурнхам подтвердил отказ от этой спорной инициативы, выдвинутой предыдущим правительством. Это решение рассматривается не только как победа правозащитников, но и как признак серьезных изменений в экономике страны. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По заявлению правительства, средства, сэкономленные на программе цифровых ИД-карт, будут направлены на снижение счетов за электроэнергию в период роста стоимости жизни населения. Министр финансов Джохн Хеалй подчеркнул, что эти изменения обеспечат британским домохозяйствам некоторое облегчение в зимний сезон и помогут укрепить финансовую стабильность. Таким образом, на смену технологическому проекту пришла социальная поддержка.

Протесты и вопросы безопасности

План по внедрению системы цифровой идентификации был предложен бывшим премьер-министром Кеир Стармер. По его мнению, выдаваемые государством цифровые ИД-карты должны были стать важным инструментом в борьбе с нелегальной трудовой миграцией и модернизации использования государственных услуг. Однако этот план встретил огромное сопротивление в британском обществе. Около 3 миллионов граждан подписали петицию против этой системы, что является вторым по величине показателем в парламентской истории страны.

Основное беспокойство критиков было связано с конфиденциальностью личных данных и государственным контролем. Многие считали, что система цифровых ИД позволит осуществлять постоянную слежку за гражданами. Для британского народа подобные инициативы не в новинку — в 2000-х годах правительство Тонй Блаир также запускало похожий проект, но он был остановлен с приходом к власти нового коалиционного правительства в 2011 году.

Экономическая эффективность под вопросом

Согласно предварительным расчетам, создание системы национальных ИД-карт должно было обойтись правительству в 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,4 миллиарда долларов) в течение трех лет. Однако эти цифры вызвали множество споров. По имеющимся данным, средства, необходимые для финансирования этой схемы, на самом деле никогда не были выделены в полном объеме. После того как Кеир Стармер объявил об отставке в конце июня, сменивший его Андй Бурнхам решил изменить экономические приоритеты.

Сегодня, в эпоху развития цифровых технологий и AI, вопрос цифровых документов, удостоверяющих личность, стоит на повестке дня многих государств. Британский опыт показывает, что даже самые современные технологические решения могут потерпеть неудачу, если они не вызывают доверия общества и угрожают неприкосновенности частной жизни. Пока что Великобритания предпочитает идти по пути традиционного документооборота и усиления социальной защиты.