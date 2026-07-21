Великобритания отказалась от скандального плана по внедрению цифровых идентификационных карт

·63·Технологии
Великобритания отказалась от скандального плана по внедрению цифровых идентификационных карт

Новое правительство Великобритании официально отменило проект цифровых идентификационных карт (Дигитал ИД), который должен был быть внедрен в масштабах страны и вызвал резкое недовольство общественности. Вновь назначенный премьер-министр Андй Бурнхам подтвердил отказ от этой спорной инициативы, выдвинутой предыдущим правительством. Это решение рассматривается не только как победа правозащитников, но и как признак серьезных изменений в экономике страны. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По заявлению правительства, средства, сэкономленные на программе цифровых ИД-карт, будут направлены на снижение счетов за электроэнергию в период роста стоимости жизни населения. Министр финансов Джохн Хеалй подчеркнул, что эти изменения обеспечат британским домохозяйствам некоторое облегчение в зимний сезон и помогут укрепить финансовую стабильность. Таким образом, на смену технологическому проекту пришла социальная поддержка.

Протесты и вопросы безопасности

План по внедрению системы цифровой идентификации был предложен бывшим премьер-министром Кеир Стармер. По его мнению, выдаваемые государством цифровые ИД-карты должны были стать важным инструментом в борьбе с нелегальной трудовой миграцией и модернизации использования государственных услуг. Однако этот план встретил огромное сопротивление в британском обществе. Около 3 миллионов граждан подписали петицию против этой системы, что является вторым по величине показателем в парламентской истории страны.

Основное беспокойство критиков было связано с конфиденциальностью личных данных и государственным контролем. Многие считали, что система цифровых ИД позволит осуществлять постоянную слежку за гражданами. Для британского народа подобные инициативы не в новинку — в 2000-х годах правительство Тонй Блаир также запускало похожий проект, но он был остановлен с приходом к власти нового коалиционного правительства в 2011 году.

Экономическая эффективность под вопросом

Согласно предварительным расчетам, создание системы национальных ИД-карт должно было обойтись правительству в 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,4 миллиарда долларов) в течение трех лет. Однако эти цифры вызвали множество споров. По имеющимся данным, средства, необходимые для финансирования этой схемы, на самом деле никогда не были выделены в полном объеме. После того как Кеир Стармер объявил об отставке в конце июня, сменивший его Андй Бурнхам решил изменить экономические приоритеты.

Сегодня, в эпоху развития цифровых технологий и AI, вопрос цифровых документов, удостоверяющих личность, стоит на повестке дня многих государств. Британский опыт показывает, что даже самые современные технологические решения могут потерпеть неудачу, если они не вызывают доверия общества и угрожают неприкосновенности частной жизни. Пока что Великобритания предпочитает идти по пути традиционного документооборота и усиления социальной защиты.

ВеликобританияDigital IDТехнологииКонфиденциальностьAndy Burnham
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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