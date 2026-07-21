2484 ставки от «Бешикташа»: в Турции задержаны 17 футбольных функционеров

·697·Мир
2484 ставки от «Бешикташа»: в Турции задержаны 17 футбольных функционеров

В турецком футболе разгорелся крупный букмекерский скандал. 17 функционеров, работавших в профессиональных клубах, были задержаны по подозрению в ставках на матчи с участием своих команд.

Согласно данным Даилй Сабах, в ходе следствия были изучены данные официальных букмекерских платформ и отчеты финансовой разведки за 2020–2026 годы. В результате проверки выяснилось, что в общей сложности 19 представителей клубов занимались спортивными ставками.

Делали ставки на игры своих клубов

По версии прокуратуры, подозреваемые делали ставки на матчи с участием клубов, в которых они работали, в различных форматах.

Среди направлений, на которые они ставили:

  • победа команды соперника;

  • общее количество голов в матче;

  • личные показатели отдельных футболистов.

В материалах следствия отмечается, что все ставки были сделаны через букмекерские платформы, легально работающие в Турции.

Однако тот факт, что ставки совершались на официальных платформах, не снимает вопросов о конфликте интересов, связанном с тем, что клубные функционеры ставили на игры своих же команд.

В списке также представители известных клубов

Среди подозреваемых есть действующие или бывшие представители ряда известных в турецком футболе клубов.

В сообщении упоминаются следующие клубы:

  • «Бешикташ»;

  • «Галатасарай»;

  • «Адана Демирспор»;

  • «Болуспор»;

  • «Алтай»;

  • «Генчлербирлиги».

Также под следствие попали лица, занимавшие руководящие должности в других профессиональных клубах.

На данный момент нет полной информации о том, какие меры примут сами клубы в связи с этой ситуацией и останутся ли подозреваемые на своих должностях.

Больше всего ставок — у функционеров «Бешикташа»

Согласно данным следствия, по количеству зафиксированных ставок выделяются два функционера «Бешикташа».

Сообщается, что Толга Киргиз сделал 1488 ставок, а Керем Гюрель — 996. Эти цифры стали одним из ключевых моментов, привлекших внимание следователей.

Какая часть этих ставок приходится именно на матчи с участием «Бешикташа» и какая финансовая выгода была получена, пока не разглашается.

Проверены данные за шесть лет

Следственные органы проанализировали большой объем цифровых и финансовых данных за несколько лет.

Были сопоставлены счета, история ставок и движение денежных средств за период с 2020 по 2026 год. В результате была выявлена букмекерская активность 19 человек, 17 из которых были задержаны.

В сообщении не приводится подробностей о статусе остальных двух человек и о том, какие процессуальные меры будут приняты в их отношении.

Следствие продолжается

На данный момент вина задержанных не подтверждена решением суда. Выдвигаемые против них обвинения являются подозрениями, основанными на материалах следствия и прокуратуры.

На следующем этапе ожидается выяснение того, влияли ли ставки на результаты матчей, был ли нанесен ущерб клубам и были ли вовлечены в этот процесс другие лица.

Это дело может стать одним из крупнейших букмекерских расследований в турецком футболе. Главный вопрос остается открытым: обладали ли функционеры, делавшие ставки на игры своих клубов, предварительной информацией о результатах.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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