2484 ставки от «Бешикташа»: в Турции задержаны 17 футбольных функционеров
В турецком футболе разгорелся крупный букмекерский скандал. 17 функционеров, работавших в профессиональных клубах, были задержаны по подозрению в ставках на матчи с участием своих команд.
Согласно данным Даилй Сабах, в ходе следствия были изучены данные официальных букмекерских платформ и отчеты финансовой разведки за 2020–2026 годы. В результате проверки выяснилось, что в общей сложности 19 представителей клубов занимались спортивными ставками.
Делали ставки на игры своих клубов
По версии прокуратуры, подозреваемые делали ставки на матчи с участием клубов, в которых они работали, в различных форматах.
Среди направлений, на которые они ставили:
победа команды соперника;
общее количество голов в матче;
личные показатели отдельных футболистов.
В материалах следствия отмечается, что все ставки были сделаны через букмекерские платформы, легально работающие в Турции.
Однако тот факт, что ставки совершались на официальных платформах, не снимает вопросов о конфликте интересов, связанном с тем, что клубные функционеры ставили на игры своих же команд.
В списке также представители известных клубов
Среди подозреваемых есть действующие или бывшие представители ряда известных в турецком футболе клубов.
В сообщении упоминаются следующие клубы:
«Бешикташ»;
«Галатасарай»;
«Адана Демирспор»;
«Болуспор»;
«Алтай»;
«Генчлербирлиги».
Также под следствие попали лица, занимавшие руководящие должности в других профессиональных клубах.
На данный момент нет полной информации о том, какие меры примут сами клубы в связи с этой ситуацией и останутся ли подозреваемые на своих должностях.
Больше всего ставок — у функционеров «Бешикташа»
Согласно данным следствия, по количеству зафиксированных ставок выделяются два функционера «Бешикташа».
Сообщается, что Толга Киргиз сделал 1488 ставок, а Керем Гюрель — 996. Эти цифры стали одним из ключевых моментов, привлекших внимание следователей.
Какая часть этих ставок приходится именно на матчи с участием «Бешикташа» и какая финансовая выгода была получена, пока не разглашается.
Проверены данные за шесть лет
Следственные органы проанализировали большой объем цифровых и финансовых данных за несколько лет.
Были сопоставлены счета, история ставок и движение денежных средств за период с 2020 по 2026 год. В результате была выявлена букмекерская активность 19 человек, 17 из которых были задержаны.
В сообщении не приводится подробностей о статусе остальных двух человек и о том, какие процессуальные меры будут приняты в их отношении.
Следствие продолжается
На данный момент вина задержанных не подтверждена решением суда. Выдвигаемые против них обвинения являются подозрениями, основанными на материалах следствия и прокуратуры.
На следующем этапе ожидается выяснение того, влияли ли ставки на результаты матчей, был ли нанесен ущерб клубам и были ли вовлечены в этот процесс другие лица.
Это дело может стать одним из крупнейших букмекерских расследований в турецком футболе. Главный вопрос остается открытым: обладали ли функционеры, делавшие ставки на игры своих клубов, предварительной информацией о результатах.
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