В то время как футбольный мир с нетерпением ждет следующего чемпионата мира, который пройдет в 2026 году на полях США, Канады и Мексики, современные технологии уже вынесли свой вердикт относительно победителя турнира. Футбольный симулятор EA Sports ФК и искусственный интеллект Grok, принадлежащий Илону Маску, единогласно называют сборную Испании будущим чемпионом. Это не просто догадка, а результат сложных алгоритмов и многолетнего статистического анализа. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно результатам виртуального моделирования, проведенного разработчиками EA Sports ФК (бывшая серия ФИФА), в финале турнира встретятся сборные Испании и Аргентины. В решающем матче испанцы одержат победу со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории поднимут над головой кубок мира. Эти данные отражены в отчетах издания иксбт.ком.

Технологическая точность: 16-летняя традиция

Прогнозы системы EA Sports — это не просто случайность. За последние 16 лет этот симулятор с абсолютной точностью предсказывал победителей чемпионатов мира. Программа анализирует составы команд, физическое состояние футболистов и стили игры, проводя тысячи виртуальных симуляций турнира. Тот факт, что этот метод не ошибается с 2010 года, продолжает удивлять экспертов.

Напомним, что ранее EA Sports верно предсказала следующих чемпионов:

2010 год — Испания;

2014 год — Германия;

2018 год — Франция;

2022 год — Аргентина.

В прогнозе на этот год победа Испании была подтверждена не только игровым симулятором, но и чат-ботом Grok. Столь единодушное мнение искусственного интеллекта свидетельствует о том, насколько сильны нынешний состав и динамика роста сборной Испании. В своем анализе Grok уделил особое внимание командной тактике и потенциалу молодых талантов.

Почему прогнозы важны для Узбекистана?

Для футбольных болельщиков Узбекистана эти технологические прогнозы имеют особое значение. В то время как наша национальная сборная ведет серьезную борьбу за путевку на чемпионат мира 2026 года, информация об общей картине турнира и фаворитах вызывает естественный интерес. Если прогноз EA Sports ФК снова сбудется, мы станем свидетелями самой точной серии технологических прогнозов в истории футбола.

В заключение можно сказать, что современные технологии достигли уровня, позволяющего просчитывать даже неожиданные события в спорте. Однако не стоит забывать, что футбол — это игра на поле. Пока же болельщики Испании могут радоваться этой хорошей новости от искусственного интеллекта, ведь EA Sports ФК до сих пор не ошибалась.