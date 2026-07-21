Де Пауль после финала: «Это будет болеть еще долго»

·69·Спорт
Де Пауль после финала: «Это будет болеть еще долго»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль обратился к болельщикам после поражения от Испании в финале ЧМ-2026. Футболист выразил глубокое сожаление о том, что не удалось снова привезти Кубок мира в Аргентину, и подчеркнул, что любовь к национальной команде не угасает даже в самые тяжелые моменты.

Аргентинцы в решающем матче уступили Испании со счетом 0:1 и не смогли защитить чемпионский титул.

«Вы заслуживали почувствовать это снова»

В своем посте в социальной сети Де Пауль написал, что самая большая боль заключается в невозможности вернуть Кубок мира на родину.

«Самое болезненное — это то, что мы не смогли снова привезти Кубок мира в нашу страну. Если кто и заслуживал почувствовать эти эмоции еще раз, так это вы», — сказал футболист.

По его мнению, как бы ни было тяжело поражение, отношения между аргентинскими болельщиками и национальной сборной не ограничиваются результатом одного турнира.

Связь сильнее, чем кубок

Полузащитник отметил, что спустя некоторое время после финала команда начала еще глубже чувствовать поддержку болельщиков и их преданность сборной.

«Спустя несколько часов мы начинаем понимать, что ваша связь с национальной командой находится на другом уровне, нежели кубок. Именно в этом я нахожу спасение в такие трудные моменты», — написал Де Пауль.

Для футболиста отношение болельщиков стало главной опорой в преодолении тяжелых чувств после поражения.

Ответ критикам

В своем обращении Де Пауль также упомянул тех, кто ждал неудачи сборной Аргентины и распространял различные теории заговора во время мундиаля.

Он считает, что некоторые выражали негативное отношение к команде, потому что не могли понять особую эмоциональную связь между аргентинскими болельщиками и игроками.

«Наши улыбки их раздражают, то, какие мы есть, их раздражает. Но все, что мы сделали, подтвердило, что страсть и любовь к футболке национальной сборной преодолевают всё», — заявил он.

«Горжусь тем, что я аргентинец, больше, чем когда-либо»

Де Пауль не скрывал, что поражение в финале останется для него болезненным воспоминанием на долгое время. Несмотря на это, он особо отметил, что гордится национальной командой и своей родиной.

«Это будет болеть еще долго. Но сегодня я горжусь тем, что я аргентинец, больше, чем когда-либо», — заключил футболист.

Провел семь матчей на мундиале

Родриго Де Пауль, защищающий цвета «Интер Майами», принял участие во всех семи матчах сборной Аргентины на ЧМ-2026.

За время турнира полузащитник сделал одну голевую передачу и сыграл важную роль в выходе команды в финал.

Хотя Аргентине не удалось сохранить чемпионский титул, обращение Де Пауля еще раз показало, что для игроков футболка сборной — это не просто спортивная форма, а символ, связывающий их с миллионами болельщиков.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖФерран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖСегодня, 23:00Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Сегодня, 22:464 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...Сегодня, 22:395 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферы5 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферыСегодня, 21:39Ферран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныФерран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныСегодня, 21:38Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюАль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюСегодня, 21:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»