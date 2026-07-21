Де Пауль после финала: «Это будет болеть еще долго»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль обратился к болельщикам после поражения от Испании в финале ЧМ-2026. Футболист выразил глубокое сожаление о том, что не удалось снова привезти Кубок мира в Аргентину, и подчеркнул, что любовь к национальной команде не угасает даже в самые тяжелые моменты.

Аргентинцы в решающем матче уступили Испании со счетом 0:1 и не смогли защитить чемпионский титул.

«Вы заслуживали почувствовать это снова»

В своем посте в социальной сети Де Пауль написал, что самая большая боль заключается в невозможности вернуть Кубок мира на родину.

«Самое болезненное — это то, что мы не смогли снова привезти Кубок мира в нашу страну. Если кто и заслуживал почувствовать эти эмоции еще раз, так это вы», — сказал футболист.

По его мнению, как бы ни было тяжело поражение, отношения между аргентинскими болельщиками и национальной сборной не ограничиваются результатом одного турнира.

Связь сильнее, чем кубок

Полузащитник отметил, что спустя некоторое время после финала команда начала еще глубже чувствовать поддержку болельщиков и их преданность сборной.

«Спустя несколько часов мы начинаем понимать, что ваша связь с национальной командой находится на другом уровне, нежели кубок. Именно в этом я нахожу спасение в такие трудные моменты», — написал Де Пауль.

Для футболиста отношение болельщиков стало главной опорой в преодолении тяжелых чувств после поражения.

Ответ критикам

В своем обращении Де Пауль также упомянул тех, кто ждал неудачи сборной Аргентины и распространял различные теории заговора во время мундиаля.

Он считает, что некоторые выражали негативное отношение к команде, потому что не могли понять особую эмоциональную связь между аргентинскими болельщиками и игроками.

«Наши улыбки их раздражают, то, какие мы есть, их раздражает. Но все, что мы сделали, подтвердило, что страсть и любовь к футболке национальной сборной преодолевают всё», — заявил он.

«Горжусь тем, что я аргентинец, больше, чем когда-либо»

Де Пауль не скрывал, что поражение в финале останется для него болезненным воспоминанием на долгое время. Несмотря на это, он особо отметил, что гордится национальной командой и своей родиной.

«Это будет болеть еще долго. Но сегодня я горжусь тем, что я аргентинец, больше, чем когда-либо», — заключил футболист.

Провел семь матчей на мундиале

Родриго Де Пауль, защищающий цвета «Интер Майами», принял участие во всех семи матчах сборной Аргентины на ЧМ-2026.

За время турнира полузащитник сделал одну голевую передачу и сыграл важную роль в выходе команды в финал.

Хотя Аргентине не удалось сохранить чемпионский титул, обращение Де Пауля еще раз показало, что для игроков футболка сборной — это не просто спортивная форма, а символ, связывающий их с миллионами болельщиков.