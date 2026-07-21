Грандиозные перемены в Голливуде: Парамунт покупает Варнер Брос. Дисковерй

·56·Технологии
Грандиозные перемены в Голливуде: Парамунт покупает Варнер Брос. Дисковерй

Одна из крупнейших сделок в истории мировой индустрии развлечений находится на стадии завершения. Медиагигант Варнер Брос. Дисковерй (ВБД), оказавшийся в тисках многолетних финансовых трудностей и многомиллиардных долгов, принял решение продать свои активы компании Парамунт. Ожидается, что эта мегасделка полностью изменит расстановку сил не только в Голливуде, но и на всем мировом медиарынке. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

ВБД долгое время находилась на грани кризиса из-за сокращения аудитории кабельного телевидения и жесткой конкуренции между стриминговыми платформами. Руководство компании выставило свои акции на продажу с целью проведения стратегических преобразований. Изначально в этой гонке лидировал Netflix. Несмотря на то, что стриминговый гигант предложил 82,7 миллиарда долларов за студии и стриминговые сервисы Варнер Брос. Дисковерй, ситуация в итоге приняла неожиданный оборот.

Битва миллиардов и победа Парамунт

В конце февраля компания Парамунт под управлением Дэвида Эллисона сделала неожиданный ход, предложив 111 миллиардов долларов за все активы. Это предложение оказалось гораздо привлекательнее варианта Netflix, поскольку оно включает в себя не только студии, но и такие телеканалы, как ХБО, CNN и ХГТВ, а также подразделение видеоигр. Стоит отметить, что сама Парамунт недавно была приобретена Эллисоном при поддержке основателя Oracle и одного из богатейших людей мира Ларри Эллисона.

Эта сделка была одобрена Министерством юстиции США (ДОДж) в июне. Однако в середине июля возникло неожиданное препятствие. Генеральные прокуроры 12 штатов подали иск в суд, чтобы предотвратить монополию на рынке развлечений. В настоящее время федеральный судья временно приостановил сделку, и законность процесса пересматривается.

Будущие изменения и последствия

Если эта сделка будет завершена, объединение Парамунт и Варнер Брос. Дисковерй обретет беспрецедентную мощь на мировом рынке. Это важно и для развивающихся рынков, так как слияние сервисов HBO Max (ныне Max) и Парамунт+ напрямую повлияет на качество контента и его распространение по всему миру. Зрители смогут смотреть блокбастеры, такие как «Игра престолов» (Гаме оф Тронес) и «Миссия невыполнима» (Миссион: Импоссибле), через одну платформу.

Пока инвесторы и аналитики ждут результатов судебного процесса. Netflix, в свою очередь, пытался продолжить борьбу, предлагая инвесторам 27,75 доллара наличными за каждую акцию, однако общий пакет Парамунт выглядит гораздо солиднее. Споры о том, задушит ли слияние крупнейших студий Голливуда конкуренцию или, наоборот, даст толчок новой технологической революции, очевидно, будут продолжаться еще долго.

Warner BrosParamountHBONetflixГолливуд
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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