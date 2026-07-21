Из-за ошибки Amazon клиенту отправили пять процессоров Intel вместо одного

·67·Технологии
Из-за ошибки Amazon клиенту отправили пять процессоров Intel вместо одного

Неожиданный технический сбой в системе гиганта электронной коммерции Amazon мог обернуться настоящей удачей для японского покупателя. Пользователь, заказавший один процессор Intel Коре и5-14400, получил от курьера коробку, внутри которой находилось пять таких устройств. Это событие вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным издания иксбт.ком, данная ситуация могла произойти из-за ошибки в логистическом центре. Предполагается, что сотрудники склада зарегистрировали заводскую упаковку с пятью процессорами как одну товарную единицу. В результате система оформила всю коробку как один заказ.

В Японии стоимость одного процессора Intel Коре и5-14400 составляет около 36 тысяч иен (почти 220 долларов США). Таким образом, покупатель получил оборудование общей стоимостью более 1100 долларов. Это означает, что он получил товар, стоимость которого в пять раз превышает уплаченную сумму.

Честность или легкая нажива?

Пользователи социальных сетей советовали покупателю воспользоваться ситуацией: продать лишние процессоры или оставить их себе. Однако японский клиент принял неожиданное решение, связавшись со службой поддержки Amazon и объяснив ситуацию.

Представители компании признали ошибку и попросили клиента вернуть четыре лишних процессора. Покупатель согласился с просьбой компании и отправил ценную технику, полученную в качестве «подарка», обратно на склад. Это событие вызвало большой интерес как в мире технологий, так и с точки зрения потребительской культуры.

Технические возможности Intel Коре и5-14400

В настоящее время этот процессор является одной из самых популярных моделей среди сборщиков компьютеров среднего уровня. Его основные технические характеристики:

  • 10 ядер (6 производительных П-коре и 4 энергоэффективных Э-коре);
  • 16 потоков (threads);
  • предназначен для платформы ЛГА 1700;
  • 20 МБ кэш-памяти;
  • максимальная тактовая частота достигает 4,7 GHz.
На рынке Узбекистана также высок спрос на процессоры Intel 14-го поколения. Хотя такие крупные платформы, как Amazon, имеют ограничения на прямую доставку в нашу страну, приобрести такую технику можно через местных ритейлеров и сервисы. Данный случай в Японии еще раз доказал, что человеческий фактор или технические сбои в автоматизированных системах могут стоить дорого.

IntelAmazonПроцессорТехнологииПокупки
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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