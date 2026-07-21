Из-за ошибки Amazon клиенту отправили пять процессоров Intel вместо одного

Неожиданный технический сбой в системе гиганта электронной коммерции Amazon мог обернуться настоящей удачей для японского покупателя. Пользователь, заказавший один процессор Intel Коре и5-14400, получил от курьера коробку, внутри которой находилось пять таких устройств. Это событие вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным издания иксбт.ком, данная ситуация могла произойти из-за ошибки в логистическом центре. Предполагается, что сотрудники склада зарегистрировали заводскую упаковку с пятью процессорами как одну товарную единицу. В результате система оформила всю коробку как один заказ.

В Японии стоимость одного процессора Intel Коре и5-14400 составляет около 36 тысяч иен (почти 220 долларов США). Таким образом, покупатель получил оборудование общей стоимостью более 1100 долларов. Это означает, что он получил товар, стоимость которого в пять раз превышает уплаченную сумму.

Честность или легкая нажива?

Пользователи социальных сетей советовали покупателю воспользоваться ситуацией: продать лишние процессоры или оставить их себе. Однако японский клиент принял неожиданное решение, связавшись со службой поддержки Amazon и объяснив ситуацию.

Представители компании признали ошибку и попросили клиента вернуть четыре лишних процессора. Покупатель согласился с просьбой компании и отправил ценную технику, полученную в качестве «подарка», обратно на склад. Это событие вызвало большой интерес как в мире технологий, так и с точки зрения потребительской культуры.

Технические возможности Intel Коре и5-14400

В настоящее время этот процессор является одной из самых популярных моделей среди сборщиков компьютеров среднего уровня. Его основные технические характеристики:

10 ядер (6 производительных П-коре и 4 энергоэффективных Э-коре);

16 потоков (threads);

предназначен для платформы ЛГА 1700;

20 МБ кэш-памяти;

максимальная тактовая частота достигает 4,7 GHz.

На рынке Узбекистана также высок спрос на процессоры Intel 14-го поколения. Хотя такие крупные платформы, как Amazon, имеют ограничения на прямую доставку в нашу страну, приобрести такую технику можно через местных ритейлеров и сервисы. Данный случай в Японии еще раз доказал, что человеческий фактор или технические сбои в автоматизированных системах могут стоить дорого.