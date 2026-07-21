В России протестировали спутниковый модем нового поколения: новые возможности для ИоТ

Спутниковая система «Гонец», входящая в состав госкорпорации «Роскосмос», совместно с компанией «СТЭККОМ» успешно провела испытания компактного модема нового поколения. Устройство под названием «АТ-Гонец» (УРМ-Д2) предназначено в основном для технологий интернета вещей (ИоТ) и обеспечивает передачу данных в районах, где отсутствует покрытие мобильной связи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В ходе испытаний, прошедших в Москве, специалисты проверили работоспособность модема в экстремальных условиях. В частности, устройство неоднократно отключалось от электропитания и включалось вновь. Каждый раз система восстанавливала свою работу без ошибок, а целостность всех передаваемых данных сохранялась. Подобная стабильность является крайне важным показателем для систем удаленного и автономного мониторинга.

По заявлению представителей «Роскосмоса», новый модем отработал без единого сбоя. В процессе испытаний была успешно передана информация различного объема — от 10 байт до 20 килобайт. Одним из главных преимуществ устройства являются его габариты: «АТ-Гонец» выполнен почти в шесть раз компактнее модемов предыдущего поколения.

Значение для промышленности и транспорта

Благодаря малым размерам установку этого модема на транспортные средства, промышленное оборудование и различные системы автономного контроля стало значительно проще. Эта технология может быть особенно актуальна для промышленных объектов, расположенных в регионах с обширными территориями, пустынными и горными зонами, такими как Центральная Азия.

Новое устройство планируется применять на железнодорожном и автомобильном транспорте, морских судах, а также на удаленных нефтегазовых месторождениях. Оно также послужит для автоматических метеостанций и других объектов, требующих надежной спутниковой связи. По данным иксбт.ком, следующим этапом проекта станет запуск серийного производства модемов.

Разработчики планируют в будущем расширить линейку спутниковых терминалов, предназначенных для различных сценариев. Это создаст основу для бесперебойной работы ИоТ-устройств в глобальном масштабе, даже в самых отдаленных точках. Ожидается, что развитие технологии откроет новую эру в системах логистики и управления ресурсами.