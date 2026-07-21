Показатели платформы Рутубе значительно выросли

·53·Технологии
Показатели платформы Рутубе значительно выросли

Платформа Рутубе, один из крупнейших видеохостингов России, по итогам первого полугодия 2026 года зафиксировала рекордные результаты по активности аудитории и потреблению контента. Платформе удалось не только увеличить число пользователей, но и значительно продлить время, которое они проводят в сервисе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным пресс-службы цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга», за январь-июнь текущего года количество просмотров видео достигло 29 миллиардов. Этот показатель на 10,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост свидетельствует о расширении технических возможностей платформы и создании комфортной среды для пользователей.

Активность аудитории и новые пользователи

Статистические данные показывают, что количество активных пользователей, посещающих платформу ежедневно (ДАУ), выросло на 18% и составило 20,4 миллиона человек. При этом число пользователей, посещающих сервис хотя бы раз в месяц (МАУ), также увеличилось на 5%, достигнув 82,3 миллиона. Эти цифры показывают, что Рутубе делает важные шаги на пути к повышению своей конкурентоспособности.

Время, проводимое пользователями на платформе, также демонстрирует положительную динамику. В среднем один человек проводит в сервисе 63 минуты в сутки, что на 10% больше показателя прошлого года. Это объясняется улучшением качества контента и более точной работой алгоритмов рекомендаций.

Расширение контента и сообщества авторов

Количество каналов на платформе также стремительно растет. За отчетный период их число увеличилось на 19%, достигнув в общей сложности 5 миллионов. Администрация Рутубе связывает этот успех со следующими факторами:

  • Значительное расширение библиотеки контента;
  • Программы поддержки и развития сообщества авторов;
  • Улучшение интерфейса и технических возможностей для пользователей;
  • Внедрение новых инструментов для рекламодателей и создателей контента.
Для пользователей из Узбекистана платформа Рутубе также может служить дополнительным источником контента, особенно учитывая высокий спрос на образовательные и развлекательные материалы на русском языке; развитие платформы вызывает интерес и на региональном цифровом рынке.

По мнению экспертов, Рутубе продолжит укреплять свою технологическую базу в будущем. Это позволит создать альтернативную площадку не только для зрителей, но и для профессиональных видеоблогеров, конкурирующую с такими глобальными гигантами, как YouTube. На следующих этапах развития платформы ожидается внедрение сервисов на базе AI и интерактивных функций.

RutubeТехнологииВидеохостингСтатистикаЦифровые Медиа
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовНовая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовСегодня, 23:29Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеЧип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеСегодня, 23:28Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапГонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапСегодня, 23:26Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения