Показатели платформы Рутубе значительно выросли

Платформа Рутубе, один из крупнейших видеохостингов России, по итогам первого полугодия 2026 года зафиксировала рекордные результаты по активности аудитории и потреблению контента. Платформе удалось не только увеличить число пользователей, но и значительно продлить время, которое они проводят в сервисе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным пресс-службы цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга», за январь-июнь текущего года количество просмотров видео достигло 29 миллиардов. Этот показатель на 10,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост свидетельствует о расширении технических возможностей платформы и создании комфортной среды для пользователей.

Активность аудитории и новые пользователи

Статистические данные показывают, что количество активных пользователей, посещающих платформу ежедневно (ДАУ), выросло на 18% и составило 20,4 миллиона человек. При этом число пользователей, посещающих сервис хотя бы раз в месяц (МАУ), также увеличилось на 5%, достигнув 82,3 миллиона. Эти цифры показывают, что Рутубе делает важные шаги на пути к повышению своей конкурентоспособности.

Время, проводимое пользователями на платформе, также демонстрирует положительную динамику. В среднем один человек проводит в сервисе 63 минуты в сутки, что на 10% больше показателя прошлого года. Это объясняется улучшением качества контента и более точной работой алгоритмов рекомендаций.

Расширение контента и сообщества авторов

Количество каналов на платформе также стремительно растет. За отчетный период их число увеличилось на 19%, достигнув в общей сложности 5 миллионов. Администрация Рутубе связывает этот успех со следующими факторами:

Значительное расширение библиотеки контента;

Программы поддержки и развития сообщества авторов;

Улучшение интерфейса и технических возможностей для пользователей;

Внедрение новых инструментов для рекламодателей и создателей контента.

Для пользователей из Узбекистана платформа Рутубе также может служить дополнительным источником контента, особенно учитывая высокий спрос на образовательные и развлекательные материалы на русском языке; развитие платформы вызывает интерес и на региональном цифровом рынке.

По мнению экспертов, Рутубе продолжит укреплять свою технологическую базу в будущем. Это позволит создать альтернативную площадку не только для зрителей, но и для профессиональных видеоблогеров, конкурирующую с такими глобальными гигантами, как YouTube. На следующих этапах развития платформы ожидается внедрение сервисов на базе AI и интерактивных функций.