Поворотный момент в истории авиации: гибридный электрический самолет впервые поднялся на высоту 9 км

·50·Технологии
Поворотный момент в истории авиации: гибридный электрический самолет впервые поднялся на высоту 9 км

Авиационная промышленность сделала очередной огромный шаг к экологически чистым технологиям. Компания ГЭ Аероспаке впервые в мире успешно испытала самолет, оснащенный гибридно-электрической силовой установкой, на высоте 30 000 футов (около 9,1 километра). Этот показатель является стандартной высотой полета современных пассажирских лайнеров, что означает готовность технологии к реальным коммерческим рейсам. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данные исторические испытания были проведены в рамках программы Электрифиед Повертраин Флигхт Демонстратион (ЭПФД), финансируемой NASA. В проекте вместе с ГЭ Аероспаке приняли участие ведущие аэрокосмические компании, такие как Boeing и БЭТА Течнологиес. Для эксперимента использовался специально модифицированный турбовинтовой самолет Сааб 340Б.

Технологическое достижение и длительный полет

Согласно данным иксбт.ком, во время самого продолжительного испытательного полета гибридная силовая установка непрерывно работала более 2 часов. Система объединяет газотурбинный двигатель и электрическую мощность, позволяя интеллектуально распределять нагрузку между ними в зависимости от различных этапов полета. Это способствует значительному снижению расхода топлива.

Экспериментальная установка включает в себя сложные инженерные решения: электродвигатели, инверторы, системы управления и турбовинтовой двигатель КТ7, разработанный ГЭ Аероспаке. Также компания БАЭ Сйстемс поставила аккумуляторы для проекта, а входящая в состав Boeing компания Aurora Флигхт Скиенкес разработала специальную мотогондолу для размещения оборудования.

Уникальные возможности гибридной системы

В ходе испытаний было доказано, что электрическая установка способна не только вращать пропеллер, но и выполнять функцию генератора. Это позволяет подзаряжать бортовые аккумуляторы во время полета, что повышает энергоэффективность при перелетах на большие расстояния. После испытаний в США самолет совершил перелет через Атлантический океан в Великобританию, используя гибридный режим на всех этапах.

Это достижение может иметь важное значение в будущем и для таких стран, как Узбекистан, развивающих региональную авиацию. Гибридные самолеты, потребляющие меньше топлива и работающие с меньшим уровнем шума, помогут сократить расходы на внутренних маршрутах. Представители ГЭ Аероспаке отметили, что полученные результаты будут использованы в программе КФМ Интернатионал РИСЭ.

Основная цель программы КФМ Интернатионал РИСЭ — сокращение расхода топлива как минимум на 20 процентов по сравнению с современными коммерческими авиационными двигателями. Ожидается, что эти успешные испытания положат начало новой эре в стратегии «декарбонизации» авиации. В будущем планируется внедрение подобных технологий не только на малых самолетах, но и на крупных пассажирских лайнерах.

АвиацияGE AerospaceNASAТехнологииГибридный Самолет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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