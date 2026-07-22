Джак Дорсей хочет совершить революцию в корпоративном общении: представлена новая платформа Бузз

Основатель Twitter (ныне Кс) и компании Block Джек Дорси решил открыть новую главу в мире корпоративного общения. Он анонсировал новую платформу для групповых чатов под названием Бузз, которая рассматривается как конкурент таким гигантам, как Slack и GitHub. Главное отличие этого проекта заключается в том, что он создает единую рабочую среду не только для людей, но и для агентов AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как написал Джек Дорси на своей странице в социальной сети Кс, платформа Бузз является «модельно-независимой, децентрализованной, суверенной и открытой» системой. Это означает, что платформа не привязана к какой-то одной модели AI и предоставляет пользователям полный контроль над своими данными. Проект был разработан компанией Block под руководством Дорси, в портфель которой входят такие известные бренды, как Square, Cash App и Тидал.

Сотрудничество AI и человека

В настоящее время многие стартапы и технологические компании используют в своих рабочих процессах различных агентов AI. Однако управление этими агентами и их интеграция в командную среду часто проходят сложно. Бузз нацелен именно на решение этой проблемы: он объединяет различные рабочие процессы в одном окне. Пользователи могут одновременно общаться с коллегами, управлять проектами на GitHub и давать задания агентам AI.

Открытый исходный код (опен сурке) платформы открывает большие возможности для разработчиков. Каждая команда может адаптировать систему Бузз под свои нужды, добавлять новые функции и запускать её на своих серверах независимо. Это особенно важный фактор для крупных предприятий, уделяющих особое внимание безопасности данных.

Конкуренция и перспективы рынка

Джек Дорси не одинок в этом направлении. Например, партнер Paradigm Георгиос Константинопулос недавно представил похожий проект под названием Кентаур. Кентаур также выполняет функцию «виртуального сотрудника», работающего внутри Slack или через отдельный API. По мнению экспертов, растущий спрос на агентов AI в корпоративном секторе усилит конкуренцию между платформами такого типа.

Стоит отметить, что Бузз сейчас находится на начальной стадии разработки. Сами разработчики призывают команды не спешить с немедленным переходом на эту платформу, так как система все еще находится в процессе тестирования. Тем не менее, ожидается, что возможности платформы в будущем могут нанести серьезный удар по традиционным инструментам, таким как Slack.

В настоящее время бесплатная десктопная версия приложения Бузз доступна для операционных систем macOS, Windows и Линукс. Также исходный код приложения загружен на платформу GitHub, где желающие могут ознакомиться с ним и внести свой вклад в развитие проекта. Для разработчиков и стартапов это решение с открытым кодом может стать интересным опытом для повышения эффективности командной работы.