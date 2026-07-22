Китайская компания АГИБОТ представила четыре новых умных робота

·86·Технологии
Китайская компания АГИБОТ представила четыре новых умных робота

Китайская индустрия робототехники продолжает стремительно развиваться. В рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ВАИК 2026) в Шанхае компания АГИБОТ продемонстрировала свои новейшие разработки. На презентации были представлены четыре новых устройства — гуманоидные роботы, промышленные модели и высокоточный роботизированный манипулятор. В то же время компания официально объявила о производстве своего 15 000-го робота. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главной звездой презентации стал гуманоидный робот А3 Ultra. При росте 1,74 метра этот робот обладает 51 степенью свободы и способен с высокой точностью повторять движения человека. Модель, способная поднимать до 5 килограммов каждой рукой, работает до 8 часов без подзарядки. Примечательно, что робот оснащен вычислительной платформой NVIDIA Тор, лидаром и различными камерами, что позволяет ему самостоятельно анализировать окружающую среду.

Специальные решения для промышленности и образования

АГИБОТ представила не только универсальных гуманоидов, но и новые устройства для узкоспециализированных задач. Модель Г2 Max, предназначенная для промышленных предприятий, отличается функцией транспортировки грузов и их укладки на паллеты. Для сферы образования была разработана платформа Кс2 ЭДУ. Эта модель с открытой аппаратной архитектурой позволяет вузам и лабораториям устанавливать дополнительные датчики и вычислительные модули.

Среди технологических новинок особое значение имеет роботизированная кисть ОмниХанд 3 Ултра-М. Устройство обладает 20 активными степенями свободы и оснащено тактильными датчиками на базе компьютерного зрения. Это позволяет роботу чувствовать предметы, как человеческая рука, и аккуратно их захватывать. По данным Иксбт.ком, эта кисть способна легко поднимать предметы весом до 5 килограммов.

Практическое применение и эффективность

Компания также доказала эффективность своих роботов в реальном производстве. Например, на заводе Лонгчир Течнологй гуманоидные роботы занимаются контролем качества планшетов, транспортировкой запчастей и управлением испытательным оборудованием. На внедрение роботизированной линии ушло всего 36 часов, и в настоящее время роботы помогают производить до 3 000 планшетов за смену.

Представители АГИБОТ подчеркивают, что их устройства активно применяются не только на заводах, но и в сферах туризма, транспорта и обслуживания. Роботы могут помогать пассажирам с навигацией в аэропортах и на вокзалах, а также предоставлять информацию посетителям. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора и повысить скорость обслуживания.

Для таких стремительно индустриализирующихся стран, как Узбекистан, подобные технологии в будущем могут сыграть важную роль в повышении производительности производства и автоматизации логистических процессов. Эти достижения китайских инженеров свидетельствуют о том, что роботы становятся все ближе к нашей повседневной жизни.

РобототехникаИскусственный ИнтеллектAGIBOTКитайТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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