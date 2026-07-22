Искусственный интеллект — не единственный финал: ученые разработали новую модель судьбы цивилизаций

Будущее человечества не ограничивается лишь технологическим взлетом или абсолютным крахом. Новая гибридная модель, разработанная учеными, показала, что путь развития технологических цивилизаций гораздо сложнее, чем мы предполагали. Согласно исследованию, общества могут проходить через циклы кризисов, упадка и восстановления, что доказывает, что AI или глобальная катастрофа — это не единственные конечные точки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Исследователи смоделировали 10 различных сценариев развития, охватывающих период в 1000 лет. В качестве основных критериев были взяты не только внешние угрозы, но и внутренние факторы: уровень потребления ресурсов, качество управления и способность к восстановлению после кризисов. Данная модель анализирует долгосрочную жизнеспособность цивилизации, сочетая детерминированные расчеты и случайные изменения.

Ресурсы и способность к восстановлению

Важнейшим показателем исследования стала так называемая «доля активности». Этот показатель отражает время, в течение которого цивилизация сохраняет высокий технологический уровень. В разных сценариях эта цифра варьировалась от 0,38 до 1,00. То есть, пока одни общества развиваются практически непрерывно, другие вынуждены часто терять свои технологические возможности, а затем восстанавливать их с нуля.

По данным Иксбт.ком, фактором, оказывающим наиболее сильное влияние на стабильность цивилизации, является скорость истощения ресурсов. Ученые выяснили, что рациональное потребление ресурсов важнее для выживания общества, чем предотвращение глобальных угроз. Это серьезный сигнал для человечества, которое сегодня борется с глобальными экологическими и энергетическими проблемами.

Тайна «Великого молчания» во Вселенной

Эта модель предлагает новые взгляды не только на будущее Земли, но и на проекты по поиску внеземных цивилизаций (СЭТИ). Если цивилизации регулярно переходят из активного состояния в неактивное, отсутствие сигналов из космоса не означает отсутствие жизни. Возможно, эта цивилизация в данный момент находится на этапе очередного упадка или восстановления.

Эксперты подчеркивают, что судьба технологических обществ зависит не только от неожиданных катастроф. Основная ответственность лежит на управлении ресурсами и способности извлекать правильные выводы из кризисов. Модель не дает точных прогнозов для человечества, но показывает, на каких направлениях следует сосредоточиться для построения стабильного будущего.

В заключение можно сказать, что достижение пика технологического прогресса — это не окончательная победа. Настоящий успех заключается в искусстве поддержания этого уровня и способности встать на ноги после неизбежных кризисов. Насколько важны для человечества ChatGPT или другие передовые технологии, настолько же жизненно необходима жизнь в гармонии с природой.