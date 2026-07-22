Казанский «Рубин» предложил контракт Джахонгиру Уразову: подробности...
Казанский «Рубин», выступающий в Российской Премьер-лиге, проявляет серьезный интерес к центральному защитнику самаркандского «Динамо» и национальной сборной Узбекистана Джахонгиру Уразову.
Zamin.уз, ссылаясь на издание Sport24.ру, представляет подробности трансферных переговоров и показатели 22-летнего талантливого защитника.
4-летний контракт и трансферные переговоры
Согласно сообщению источника, российский клуб предложил 22-летнему узбекскому защитнику официальный контракт на 4 года.
Переговоры: В настоящее время между руководством «Рубина» и «Динамо» (Самарканд) продолжаются переговоры по сумме трансфера.
Рыночная стоимость: Портал Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость Джахонгира Уразова примерно в 600 тысяч евро.
Статистика в клубе: В текущем сезоне он провел 11 матчей в составе самаркандского «Динамо», получив 1 желтую карточку.
Признание экспертов: Джахонгир Уразов считается одним из самых перспективных центральных защитников, появившихся в узбекском футболе за последние годы. Футболист ростом 190 сантиметров очень уверенно играет в верховых единоборствах и обладает навыком начала атак команды из глубины поля.
Как Джахонгир Уразов проявил себя на ЧМ-2026?
На чемпионате мира 2026 года Джахонгир Уразов принял участие во всех 3 матчах группового этапа национальной сборной Узбекистана — против Колумбии, Португалии и Демократической Республики Конго.
Игровое время: Он начал 2 матча в основном составе и в 1 игре вышел на замену (в общей сложности ~210 минут).
Оценка: По версии Софаскоре, его средняя оценка на мундиале составила 6,5 балла.
Матч против ДР Конго: Эксперты особо отметили игру Уразова именно в матче против Конго — в этой встрече он 7 раз успешно выносил мяч из опасной зоны и продемонстрировал высокую эффективность в верховых единоборствах.
Дисциплина: За время мундиаля защитник ни разу не получил предупреждения (желтую/красную карточку).
Джахонгир Уразов: Профиль игрока и статистика ЧМ-2026
Показатель
Подробности
Возраст / Рост
22 года / 190 см
Текущий клуб
«Динамо» (Самарканд)
Примерная трансферная стоимость
600 000 € (Трансфермаркт)
Матчи на ЧМ-2026
3 матча (2 в основном составе, 1 на замену)
Минуты на ЧМ-2026
~210 минут
Средняя оценка на ЧМ-2026
6.5 (Софаскоре)
Предложенный контракт
4 года («Рубин» Казань)
Если клубы договорятся о сумме трансфера, Джахонгир Уразов продолжит свою карьеру в Российской Премьер-лиге.
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