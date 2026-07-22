Казанский «Рубин» предложил контракт Джахонгиру Уразову: подробности...

Казанский «Рубин», выступающий в Российской Премьер-лиге, проявляет серьезный интерес к центральному защитнику самаркандского «Динамо» и национальной сборной Узбекистана Джахонгиру Уразову.

Zamin.уз, ссылаясь на издание Sport24.ру, представляет подробности трансферных переговоров и показатели 22-летнего талантливого защитника.

4-летний контракт и трансферные переговоры

Согласно сообщению источника, российский клуб предложил 22-летнему узбекскому защитнику официальный контракт на 4 года.

Переговоры: В настоящее время между руководством «Рубина» и «Динамо» (Самарканд) продолжаются переговоры по сумме трансфера.

Рыночная стоимость: Портал Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость Джахонгира Уразова примерно в 600 тысяч евро .

Статистика в клубе: В текущем сезоне он провел 11 матчей в составе самаркандского «Динамо», получив 1 желтую карточку.

Признание экспертов: Джахонгир Уразов считается одним из самых перспективных центральных защитников, появившихся в узбекском футболе за последние годы. Футболист ростом 190 сантиметров очень уверенно играет в верховых единоборствах и обладает навыком начала атак команды из глубины поля.

Как Джахонгир Уразов проявил себя на ЧМ-2026?

На чемпионате мира 2026 года Джахонгир Уразов принял участие во всех 3 матчах группового этапа национальной сборной Узбекистана — против Колумбии, Португалии и Демократической Республики Конго.

Игровое время: Он начал 2 матча в основном составе и в 1 игре вышел на замену (в общей сложности ~210 минут).

Оценка: По версии Софаскоре, его средняя оценка на мундиале составила 6,5 балла .

Матч против ДР Конго: Эксперты особо отметили игру Уразова именно в матче против Конго — в этой встрече он 7 раз успешно выносил мяч из опасной зоны и продемонстрировал высокую эффективность в верховых единоборствах.

Дисциплина: За время мундиаля защитник ни разу не получил предупреждения (желтую/красную карточку).

Джахонгир Уразов: Профиль игрока и статистика ЧМ-2026

Показатель Подробности Возраст / Рост 22 года / 190 см Текущий клуб «Динамо» (Самарканд) Примерная трансферная стоимость 600 000 € (Трансфермаркт) Матчи на ЧМ-2026 3 матча (2 в основном составе, 1 на замену) Минуты на ЧМ-2026 ~210 минут Средняя оценка на ЧМ-2026 6.5 (Софаскоре) Предложенный контракт 4 года («Рубин» Казань)

Если клубы договорятся о сумме трансфера, Джахонгир Уразов продолжит свою карьеру в Российской Премьер-лиге.