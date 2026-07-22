Девушка Ламина Ямаля Инес Гарсия высказалась об оскорблениях в социальных сетях

·952·Спорт
Девушка Ламина Ямаля Инес Гарсия высказалась об оскорблениях в социальных сетях

Инес Гарсия, девушка молодой звезды сборной Испании и клуба «Барселона» Ламина Ямаля, резко отреагировала на поток ненависти и оскорблений в свой адрес в социальных сетях. Гарсия, оказавшаяся в центре внимания общественности после победы на чемпионате, заявила, что цифровой буллинг негативно сказывается на её психологическом состоянии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно изданию Marca, после победы Испании над Аргентиной Инес Гарсия столкнулась с множеством оскорбительных комментариев на своих личных страницах. Гарсия, известная как лайфстайл-блогер, объявила об отношениях с Ламином Ямалем в начале 2026 года. Однако слава в большом футболе принесла в её личную жизнь неожиданное давление.

Психологическое давление и человеческие чувства

В своем эмоциональном обращении Инес Гарсия попросила о простом человеческом понимании и сочувствии. «Я не думала, что желание поделиться чем-то обычным вызовет такую ненависть. Я часами читала комментарии и, хотя стараюсь быть сильной, я тоже человек. За этим аккаунтом стоит живой человек, который чувствует, плачет и совершает ошибки», — написала она в своем обращении.

Напомним, что после победы сборной Испании в финале со счетом 1:0 Гарсия опубликовала фотографию с Ламином Ямалем на поле, поздравив его. Тогда футболист ответил ей признанием в любви. Но эти радостные моменты вскоре сменились необоснованными нападками интернет-пользователей.

Гарсия подчеркнула, что важно понимать разницу между критикой и оскорблениями. По её словам, несправедливо, когда незнакомые люди унижают её и желают зла, хотя она никому не причиняет вреда. Блогер призвала людей не забывать, что за экранами стоят личности, у которых есть семья и чувства.

Эта тема актуальна и для футбольных болельщиков, так как в современном футболе личная жизнь молодых звезд постоянно находится в центре внимания. Близкие талантов мирового уровня, таких как Ламин Ямаль, часто становятся жертвами кибербуллинга, что превращается в глобальную проблему. На данный момент сам футболист не делал дополнительных заявлений по этому поводу.

Ламин ЯмальИнес ГарсияИспанияБарселонаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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