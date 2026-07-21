Революция AI: к 2035 году дата-центры столкнутся с дефицитом энергии

·43·Технологии
Революция AI: к 2035 году дата-центры столкнутся с дефицитом энергии

Стремительное развитие технологий AI оказывает беспрецедентное давление на глобальную энергетическую систему. Согласно новому отчету аналитического центра БлумбергНЭФ, к 2035 году потребность дата-центров в электроэнергии вырастет в четыре раза по сравнению с текущими показателями. Это означает, что в ближайшее десятилетие только в США пятая часть всей производимой электроэнергии будет уходить на поддержание цифровой инфраструктуры. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По прогнозам экспертов, рост объема вычислений AI приведет к тому, что общая мощность дата-центров в ближайшее десятилетие достигнет 200 ГВт. Почти половина этой мощности будет направлена на обучение нейросетей и обеспечение их работы (инференке). Примечательно, что основная часть этих процессов будет сосредоточена в США — к 2033 году 64% всех мировых AI чипов будут питаться от энергосистемы этой страны.

Кризисная ситуация в энергетике

Аналитики БлумбергНЭФ были вынуждены существенно пересмотреть свои прошлогодние прогнозы. В новом отчете прогноз энергопотребления на 2035 год был повышен на 83% по сравнению с декабрьскими показателями. Это свидетельствует о том, что темпы роста в данной сфере опережают даже самые смелые прогнозы. Влиятельные организации, такие как ЭПРИ и С&П, также неоднократно пересматривали свои ожидания в сторону повышения.

Такой рост дата-центров станет серьезным испытанием для электросетей, которые уже работают на пределе возможностей. Например, в системе ПДжМ Интерконнектион, охватывающей территорию от Вирджинии до Иллинойса, ожидается, что 34% производимой энергии будет направляться исключительно на нужды дата-центров. В системе ЭРКОТ, обеспечивающей большую часть штата Техас, этот показатель составит 22%.

Рост цен и инфраструктурные ограничения

Дисбаланс между спросом и предложением уже приводит к экономическим последствиям. За последний год в некоторых регионах цены на электроэнергию выросли на 76%. Крупные сетевые операторы, такие как ПДжМ, сталкиваются с трудностями при подключении новых пользователей. Даже крупные коммунальные компании, такие как Американ Электрик Повер, угрожают выходом из общей сети из-за критической ситуации в системе.

В глобальном масштабе расширение дата-центров на базе AI потребует 1 935 ТВт·ч новой энергии. Для сравнения, это сопоставимо с годовым потреблением всей Индии. Для стран, где активно идет процесс цифровизации, эта глобальная тенденция подчеркивает важность энергоэффективности и перехода на «зеленую» энергетику.

Искусственный ИнтеллектДата-центрыЭнергетикаBloombergNEFТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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