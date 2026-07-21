Bombardier Global 8000: самый быстрый пассажирский самолет после эпохи Конкорде

·46·Технологии
Bombardier Global 8000: самый быстрый пассажирский самолет после эпохи Конкорде

В мире авиации установлен новый рекорд: бизнес-джет Global 8000 от компании Bombardier стал самым быстрым гражданским лайнером после легендарного Конкорде. Этот самолет преодолел расстояние от Лос-Анджелеса до британского Фарнборо за рекордно короткое время, доказав свои технические возможности на практике. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, во время полета Global 8000 достиг скорости 1140 километров в час (0,93 Max). Расстояние в 8700 километров, несмотря на сильный встречный ветер, удалось преодолеть всего за 8 часов 46 минут. Этот показатель примерно на 2,2 процента лучше предыдущего рекорда на данном направлении. Полет был выполнен в преддверии официального дебюта на выставке Фарнборугх Интернатионал Аиршов 2026.

Сочетание скорости и дальности полета

Bombardier Global 8000 впечатляет не только скоростью, но и дальностью полета. Максимальная скорость самолета может достигать 0,95 Max, а дальность полета составляет 8000 морских миль (около 14 800 км). Такие технические характеристики позволяют выполнять беспосадочные сверхскоростные рейсы между крупнейшими мегаполисами мира.

Разработчики не ограничились только скоростью, уделив особое внимание комфорту пассажиров. Давление воздуха в салоне самолета поддерживается на уровне, соответствующем высоте всего 820 метров над уровнем моря. Это значительно снижает утомляемость пассажиров во время длительных перелетов и уменьшает нагрузку на организм.

Еще один важный аспект заключается в том, что Global 8000 способен взлетать и садиться на коротких и сложных аэродромах, недоступных для многих других бизнес-джетов дальнего следования. Это дает большое преимущество с точки зрения логистики для представителей бизнеса и ВИП-клиентов.

Экологическая ответственность и новые стандарты

Компания Bombardier также объявила о получении экологической декларации Энвиронментал Продукт Декларатион (ЭПД) для модели Global 8000. Этот документ дает независимую оценку воздействия самолета на окружающую среду на протяжении всего его жизненного цикла — от производства до утилизации.

Представители компании подчеркнули, что Bombardier на данный момент остается единственным в мире производителем бизнес-авиации, публикующим такие прозрачные экологические отчеты для своих серийных моделей. Это свидетельствует о том, что в современной авиации приоритетными направлениями становятся не только скорость и роскошь, но и защита природы.

BombardierАвиацияGlobal 8000РекордТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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