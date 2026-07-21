Компания Эинриде приобрела стартап Флиптурн за 38 миллионов долларов

Шведская компания Эинриде, предлагающая инновационные решения в сфере грузоперевозок, договорилась о покупке стартапа Флиптурн с целью развития инфраструктуры для зарядки электромобилей. Сумма сделки составила 38 миллионов долларов, и она будет полностью реализована путем обмена акциями. Это первое крупное приобретение Эинриде с момента выхода компании на публичный рынок. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Компания Флиптурн была основана в 2022 году и занимается разработкой специализированного программного обеспечения для зарядных станций электромобилей. Технология стартапа позволяет взаимодействовать с любыми типами зарядных устройств через стандарт Опен Чарге Поинт Протокол (ОКПП). Это значительно упрощает управление инфраструктурой для крупных парков грузовых автомобилей.

Расширение экосистемы электрических грузовиков

Генеральный директор Эинриде Рузбех Чарли назвал это приобретение важным шагом для стратегического расширения компании на рынке США. Теперь Эинриде может предлагать клиентам не только электрические грузовики, но и необходимый программный комплекс для их эффективного управления. Такая вертикальная интеграция позволяет клиентам автоматизировать процесс зарядки и сократить расходы.

Система Флиптурн анализирует состояние аккумулятора автомобиля, историю поездок и данные о маршрутах. Она также может интегрироваться с солнечными панелями и системами хранения энергии. По данным иксбт.ком, команда стартапа из 17 человек продолжит свою деятельность в полном составе после завершения сделки.

Крупные клиенты и глобальные планы

Хотя Эинриде в основном известна своими футуристическими беспилотными грузовиками, основной доход компании приносят более 200 тяжелых электрических грузовых машин. Компания в настоящее время сотрудничает с такими гигантами, как Хеинекен, ПепсиКо и Карлсберг Сведен. Кроме того, ее услуги активно внедряются в Северной Америке, Европе и Объединенных Арабских Эмиратах.

Недавно клиентом Эинриде стала и компания Amazon. В рамках данного сотрудничества Amazon не покупает грузовики, а использует технику, управляемую Эинриде и оснащенную ПО Сага AI, в своей логистической сети Amazon Релай. Подобные решения могут стать примером для регионов, где логистика играет важную роль, в вопросе перехода на экологически чистый транспорт в будущем.

Это стратегическое приобретение поможет Эинриде укрепить свои позиции на рынке и стать надежным технологическим партнером для предприятий, сомневающихся в переходе на электротранспорт. Ожидается, что сделка будет официально оформлена до конца текущего месяца.