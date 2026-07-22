NVIDIA учла критику геймеров: технология DLSS 5 была полностью переработана

·47·Технологии
NVIDIA учла критику геймеров: технология DLSS 5 была полностью переработана

Лидер рынка графических процессоров, компания NVIDIA, объявила новые подробности о своей очередной революционной разработке — технологии DLSS 5. Согласно данным, представленным на конференции Сигграф 2026, компания решила кардинально изменить концепцию технологии после резкой критики со стороны игрового сообщества. В первоначальных анонсах чрезмерное вмешательство AI в визуальный стиль игр вызвало недовольство у многих. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, первая версия проекта DLSS 5 была высмеяна геймерами и разработчиками как «бьюти-фильтр для игр». Критики выражали опасения, что генеративный AI может исказить игровые сцены и нарушить художественный замысел авторов. В обновленной версии NVIDIA отвела AI второстепенную роль, сосредоточившись на сохранении оригинального визуального стиля игры.

Новая архитектура и гибкие настройки

В качестве основы технологии DLSS 5 была выбрана трехуровневая архитектура обработки изображений. Теперь разработчики игр смогут самостоятельно определять степень «улучшения» изображения с помощью AI. Самое важное — появилась возможность применять эти настройки к отдельным объектам.

  • Оставлять главных героев и важных персонажей без дополнительной обработки;
  • Улучшать с помощью AI только элементы окружения и фона;
  • Применять отдельные модели для разных частей кадра;
  • Мгновенно переключать модели обработки без задержек (инпут лаг).
Инженеры NVIDIA подчеркивают, что традиционная система масштабирования (скалинг) была сохранена. Как и в предыдущих версиях, система восстанавливает кадр низкого разрешения, выстраивая геометрию, освещение и тени. Генеративный AI подключается только на финальном этапе для сглаживания готового изображения. Пока неизвестно, смогут ли пользователи полностью отключать этот слой.

Производительность и технические требования

Первые демонстрации DLSS 5 проводились на системах с двумя видеокартами GeForce RTX 5090, что вызвало беспокойство у многих. Однако компания сообщила, что новая версия будет без проблем работать и на одном графическом процессоре. Благодаря оптимизации модели AI потребление видеопамяти (VRAM) было значительно снижено.

Одним из главных достижений технологии является возможность обработки изображения в разрешении 4К в режиме реального времени. При этом каждый кадр анализируется отдельно для предотвращения задержек управления. Этот метод, в отличие от моделей, основанных на многокадровом анализе, обеспечивает плавность игрового процесса.

Пока остается открытым вопрос, будет ли DLSS 5 эксклюзивом для видеокарт нового поколения Blackwell (серия GeForce RTX 50) или будет работать на более старых моделях GeForce RTX. NVIDIA называет эту технологию новым этапом эволюции масштабирования изображения. Завершение проекта и публичный релиз запланированы на третий квартал 2026 года.

NVIDIADLSS 5GeForce RTXИскусственный интеллектГейминг
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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