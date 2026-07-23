NVIDIA готовится повысить цены на видеокарты: что угрожает рынку?

·29·Технологии
NVIDIA готовится повысить цены на видеокарты: что угрожает рынку?

Компания NVIDIA, абсолютный лидер на рынке графических процессоров, планирует в ближайшее время пересмотреть цены на свою продукцию. Согласно данным издания БенчЛифе, компания предупредила своих партнеров о повышении цен на GPU и комплекты модулей памяти. Ожидается, что это изменение затронет не только устройства нового поколения, но и популярные модели, уже представленные на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

NVIDIA поставляет своим партнерам, таким как Asus, МСИ и Гигабйте, не только графические чипы, но и соответствующие комплекты памяти. По этой причине рост цен на чипы памяти ГДДР6 и новые ГДДР7 автоматически приведет к увеличению себестоимости готовых видеокарт. Это означает, что для конечного потребителя цены в магазинах вырастут.

Факторы, влияющие на рост цен

Эксперты отмечают, что проблема не ограничивается только чипами памяти. В последнее время значительно выросла стоимость и других компонентов производственной цепочки — систем охлаждения, печатных плат и даже упаковочных материалов. Все эти факторы в совокупности могут подтолкнуть цены на видеокарты выше, чем предполагалось ранее.

Ожидается, что особенно сильно пострадает серия GeForce RTX 50, оснащенная чипами на новой архитектуре Blackwell и памятью ГДДР7. По имеющимся данным, новые микросхемы ГДДР7 объемом 3 GB обходятся производителям почти в три раза дороже, чем текущие чипы на 2 GB. Если эта информация подтвердится, новые модели с большим объемом памяти перейдут в сегмент сверхвысоких цен.

Влияние на рынок Узбекистана

Для пользователей и геймеров в Узбекистане эта новость также является неприятной. Поскольку продукция NVIDIA в нашей стране в основном импортируется, любые изменения цен на мировом рынке напрямую влияют на стоимость в местных магазинах. Велика вероятность подорожания как серии GeForce RTX 40, так и будущих моделей GeForce RTX 50 Супер.

Подводя итог, можно сказать, что данная ценовая политика NVIDIA может вызвать цепную реакцию на всем рынке компьютерной техники. Ожидается, что рост производственных затрат в период перехода на новые технологии ударит по кошелькам потребителей. Хотя компания пока не делала официальных заявлений, участники рынка готовятся к очередному «скачку» цен.

NVIDIAGeForceRTXТехнологииВидеокарты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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