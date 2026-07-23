Японская чемпионка «Ролан Гаррос» Рика Хираки арестована

·86·Мир
Японская чемпионка «Ролан Гаррос» Рика Хираки арестована

Бывшая японская профессиональная теннисистка, чемпионка «Ролан Гаррос» 1997 года Рика Хираки была арестована по подозрению в мошенничестве. Сообщается, что она проходит по делу о мошенничестве, совершенном четыре года назад.

Согласно данным следствия, лицо, представившееся в социальных сетях ортопедом-хирургом, работающим во Франции, обманным путем убедило женщину перевести 300 тысяч иен. Полиция заявляет, что на записях камер видеонаблюдения видно, как Рика Хираки снимает наличные с банковского счета, на который поступили эти средства.

В настоящее время правоохранительные органы изучают и другие обращения, связанные с этим банковским счетом. 54-летняя Рика Хираки в 1997 году в паре с индийцем Махешем Бхупати стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде.

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