Японская чемпионка «Ролан Гаррос» Рика Хираки арестована

Бывшая японская профессиональная теннисистка, чемпионка «Ролан Гаррос» 1997 года Рика Хираки была арестована по подозрению в мошенничестве. Сообщается, что она проходит по делу о мошенничестве, совершенном четыре года назад.

Согласно данным следствия, лицо, представившееся в социальных сетях ортопедом-хирургом, работающим во Франции, обманным путем убедило женщину перевести 300 тысяч иен. Полиция заявляет, что на записях камер видеонаблюдения видно, как Рика Хираки снимает наличные с банковского счета, на который поступили эти средства.

В настоящее время правоохранительные органы изучают и другие обращения, связанные с этим банковским счетом. 54-летняя Рика Хираки в 1997 году в паре с индийцем Махешем Бхупати стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде.