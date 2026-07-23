Президент сообщил, когда откроется первая платная дорога в Узбекистане

Ожидается, что первая платная автомобильная дорога в Узбекистане будет сдана в эксплуатацию в августе 2026 года. Новая трасса, соединяющая Хиву и Ургенч, не только облегчит передвижение местных жителей, но и может стать важной инфраструктурой для туристического потока в Хорезме.

Президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что строительство проекта уже началось. Однако размер оплаты и порядок пользования дорогой, которые интересуют водителей, пока не разглашаются.

Когда заработает первая платная дорога?

Глава государства 22 июля на церемонии запуска строительства платной дороги Ташкент–Самарканд предоставил информацию о проекте Хива–Ургенч.

«Мы уже начали строительство первой платной дороги, соединяющей Хиву с городом Ургенч. Если будет угодно, мы сдадим ее в эксплуатацию в следующем месяце», — сказал президент.

Таким образом, если планы не изменятся, первая платная дорога в Узбекистане может открыться в августе 2026 года.

На данный момент подробная информация о точной протяженности дороги, скорости движения, точках въезда-выезда и тарифах не предоставлена.

Почему именно Хива и Ургенч?

Хива считается одним из самых известных исторических и туристических городов Узбекистана. Многие местные и иностранные туристы прибывают в Хорезм через Ургенч, а затем направляются в Хиву.

Ожидается, что новая дорога ускорит движение между двумя городами и сделает поездку более комфортной.

Основное значение проекта:

улучшение транспортного сообщения между Хивой и Ургенчем;

сокращение времени прибытия туристов к месту назначения;

развитие туристических услуг и местного бизнеса;

тестирование новой транспортной инфраструктуры.

Президент подчеркнул, что эта трасса будет служить не только жителям региона, но и иностранным и местным туристам.

Сколько составит оплата?

Хотя дорога Хива–Ургенч была объявлена первой платной магистралью в Узбекистане, стоимость проезда по ней пока не озвучена.

Также остаются открытыми вопросы о том:

будет ли оплата рассчитываться в зависимости от расстояния;

будет ли она различаться для легковых и грузовых автомобилей;

будет ли приниматься оплата наличными, банковской картой или через электронную систему;

будут ли предоставлены льготы местным жителям —

эти вопросы остаются открытыми.

Ожидается, что по мере приближения к запуску дороги будут предоставлены официальные данные о тарифах и порядке движения.

Какие еще платные дороги будут построены?

В своей речи президент также остановился на текущем состоянии других крупных проектов автомагистралей в стране.

Проект Текущий этап Хива–Ургенч Строительство начато, открытие ожидается в августе Ташкент–Самарканд Дан старт строительству Ташкент–Андижан Международный тендер близится к завершению Ташкент–Чарвак Проектирование завершено, выбирается частный партнер

Трасса Ташкент–Андижан планируется как стратегическая дорога, соединяющая столицу с регионами долины.

А дорога Ташкент–Чарвак рассматривается как важный проект в связи с развитием туризма в Бостанлыкском районе и ростом потока к местам отдыха.

Платные дороги появятся и в других областях

Шавкат Мирзиёев сообщил, что реализация крупных проектов дорожного строительства планируется и в других регионах.

В частности, были упомянуты следующие области:

Кашкадарьинская;

Наманганская;

Бухарская;

Сурхандарьинская.

Направления, стоимость и сроки реализации проектов в этих регионах пока не разглашаются.

Новый этап в транспортной системе Узбекистана

Запуск дороги Хива–Ургенч станет первым практическим шагом во внедрении системы платных автомагистралей в стране.

Однако эффективность проекта будет зависеть не только от качества дороги, но и от приемлемости тарифов для населения, безопасности, наличия альтернативной бесплатной дороги и уровня обслуживания.

Ожидается, что перед запланированным на август открытием будут объявлены самые важные для водителей сведения — стоимость проезда, правила движения и точные маршруты.

Как вы считаете, какая плата за проезд по дороге Хива–Ургенч будет приемлемой? Оставьте свое мнение в комментариях и отправьте эту новость своим близким, которые часто ездят в Хорезм.