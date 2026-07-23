Президент сообщил, когда откроется первая платная дорога в Узбекистане
Ожидается, что первая платная автомобильная дорога в Узбекистане будет сдана в эксплуатацию в августе 2026 года. Новая трасса, соединяющая Хиву и Ургенч, не только облегчит передвижение местных жителей, но и может стать важной инфраструктурой для туристического потока в Хорезме.
Президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что строительство проекта уже началось. Однако размер оплаты и порядок пользования дорогой, которые интересуют водителей, пока не разглашаются.
Когда заработает первая платная дорога?
Глава государства 22 июля на церемонии запуска строительства платной дороги Ташкент–Самарканд предоставил информацию о проекте Хива–Ургенч.
«Мы уже начали строительство первой платной дороги, соединяющей Хиву с городом Ургенч. Если будет угодно, мы сдадим ее в эксплуатацию в следующем месяце», — сказал президент.
Таким образом, если планы не изменятся, первая платная дорога в Узбекистане может открыться в августе 2026 года.
На данный момент подробная информация о точной протяженности дороги, скорости движения, точках въезда-выезда и тарифах не предоставлена.
Почему именно Хива и Ургенч?
Хива считается одним из самых известных исторических и туристических городов Узбекистана. Многие местные и иностранные туристы прибывают в Хорезм через Ургенч, а затем направляются в Хиву.
Ожидается, что новая дорога ускорит движение между двумя городами и сделает поездку более комфортной.
Основное значение проекта:
улучшение транспортного сообщения между Хивой и Ургенчем;
сокращение времени прибытия туристов к месту назначения;
развитие туристических услуг и местного бизнеса;
тестирование новой транспортной инфраструктуры.
Президент подчеркнул, что эта трасса будет служить не только жителям региона, но и иностранным и местным туристам.
Сколько составит оплата?
Хотя дорога Хива–Ургенч была объявлена первой платной магистралью в Узбекистане, стоимость проезда по ней пока не озвучена.
Также остаются открытыми вопросы о том:
будет ли оплата рассчитываться в зависимости от расстояния;
будет ли она различаться для легковых и грузовых автомобилей;
будет ли приниматься оплата наличными, банковской картой или через электронную систему;
будут ли предоставлены льготы местным жителям —
эти вопросы остаются открытыми.
Ожидается, что по мере приближения к запуску дороги будут предоставлены официальные данные о тарифах и порядке движения.
Какие еще платные дороги будут построены?
В своей речи президент также остановился на текущем состоянии других крупных проектов автомагистралей в стране.
Проект
Текущий этап
Хива–Ургенч
Строительство начато, открытие ожидается в августе
Ташкент–Самарканд
Дан старт строительству
Ташкент–Андижан
Международный тендер близится к завершению
Ташкент–Чарвак
Проектирование завершено, выбирается частный партнер
Трасса Ташкент–Андижан планируется как стратегическая дорога, соединяющая столицу с регионами долины.
А дорога Ташкент–Чарвак рассматривается как важный проект в связи с развитием туризма в Бостанлыкском районе и ростом потока к местам отдыха.
Платные дороги появятся и в других областях
Шавкат Мирзиёев сообщил, что реализация крупных проектов дорожного строительства планируется и в других регионах.
В частности, были упомянуты следующие области:
Кашкадарьинская;
Наманганская;
Бухарская;
Сурхандарьинская.
Направления, стоимость и сроки реализации проектов в этих регионах пока не разглашаются.
Новый этап в транспортной системе Узбекистана
Запуск дороги Хива–Ургенч станет первым практическим шагом во внедрении системы платных автомагистралей в стране.
Однако эффективность проекта будет зависеть не только от качества дороги, но и от приемлемости тарифов для населения, безопасности, наличия альтернативной бесплатной дороги и уровня обслуживания.
Ожидается, что перед запланированным на август открытием будут объявлены самые важные для водителей сведения — стоимость проезда, правила движения и точные маршруты.
Как вы считаете, какая плата за проезд по дороге Хива–Ургенч будет приемлемой? Оставьте свое мнение в комментариях и отправьте эту новость своим близким, которые часто ездят в Хорезм.
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