Новая страница в истории AI: дотс-ноте-3.0 установила рекорд на математической олимпиаде

Модель искусственного интеллекта дотс-ноте-3.0, разработанная китайской компанией РедНоте, показала беспрецедентный результат на Международной математической олимпиаде (ИМО). Впервые в истории соревнований модель успешно решила все 6 сложных задач без ошибок, набрав максимальные 42 балла из 42 возможных. Этот показатель свидетельствует о том, что способности АИ-систем к логическому мышлению и математическим доказательствам вышли на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Престижная олимпиада, завершившаяся в Шанхае, проводится с 1959 года и считается сложнейшим интеллектуальным состязанием для школьников в мире. Задачи ИМО являются уникальным испытанием для AI, так как здесь недостаточно просто найти правильный ответ. Система обязана предоставить полное математическое доказательство без логических ошибок, пропущенных шагов и необоснованных утверждений.

Технологическое превосходство и конкуренция

По данным Иксбт.ком, дотс-ноте-3.0 в настоящее время проходит стадию бета-тестирования. Примечательно, что это самая компактная модель в семействе дотс3. В данную серию также входят более крупные версии, такие как джазз и ариа, предназначенные для различных вычислительных ресурсов и сценариев. Высокий результат модели малого объема объясняется оптимизацией алгоритмов.

До настоящего времени лучшие результаты в области математики среди AI принадлежали компаниям Google DeepMind и OpenAI. В ходе олимпиады 2025 года модели этих гигантов набрали 35 баллов из 42, достигнув уровня золотой медали. Однако продукт РедНоте вошел в историю как первая система, выполнившая все задания без потери баллов.

Молодые математики из Узбекистана также регулярно участвуют в престижных международных соревнованиях, таких как ИМО. Подобные результаты AI открывают возможности для использования таких систем в будущем в качестве вспомогательного инструмента в местной системе образования для объяснения и решения сложных задач. Ожидается, что подобные технологии ускорят темпы математических исследований.

Этот успех китайских инженеров доказал, что AI способен не только генерировать тексты или работать с изображениями, но и быть непревзойденным в фундаментальных науках, которые являются одними из высших интеллектуальных способностей человечества. Теперь специалисты ожидают выхода модели дотс-ноте-3.0 в открытый доступ и оценки её возможностей в других сферах.