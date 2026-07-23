Анге Постекоглу потерпел неожиданное поражение в дебютном матче во главе Аль-Насра

·61·Спорт
Анге Постекоглу потерпел неожиданное поражение в дебютном матче во главе Аль-Насра

Саудовский клуб «Аль-Наср» провел свой первый матч под руководством нового главного тренера Анге Постекоглу. В товарищеской встрече, прошедшей за закрытыми дверями в Лиссабоне, команда из Эр-Рияда уступила резервному составу португальской «Бенфики». Этот результат стал серьезным испытанием и поводом для размышлений для австралийского специалиста перед началом нового сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Встреча была организована в необычном формате по желанию тренерских штабов. Игра состояла из двух таймов по 30 минут каждый. Как сообщает издание «Аль-Риядия», «Аль-Наср» начал матч очень активно и уже на 4-й минуте вышел вперед благодаря голу полузащитника Абдулмалика Аль-Джабера. Однако ранний гол не принес команде победы.

Почему Криштиану Роналду не вышел на поле?

Молодые игроки «Бенфики Б» быстро перехватили инициативу и сумели дважды поразить ворота соперника. Итоговый счет 2:1 стал неприятным результатом для дебютного матча Анге Постекоглу. В этой встрече не принял участие лидер и капитан команды Криштиану Роналду, что привлекло внимание многих болельщиков.

Согласно информации Ворлд Соккер Талк, отсутствие 41-летнего звездного нападающего связано с восстановлением его физической формы. После участия в составе сборной Португалии в отборочном цикле и финальной части ЧМ-2026, руководство клуба и тренерский штаб решили предоставить футболисту дополнительное время для отдыха. Напомним, что Португалия завершила свой путь на мундиале, уступив в 1/8 финала Испании.

Руководство «Аль-Насра» предпочитает не форсировать возвращение своей главной звезды к предсезонной подготовке. На данный момент точные сроки возвращения Криштиану Роналду к тренировкам в общей группе не установлены. Клуб ожидает, что он полностью восстановится и будет готов к новому сезону на 100 процентов.

Прошлый сезон сложился для Криштиану Роналду удачно. В составе «Аль-Насра» он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 5 результативных передач. Самое главное, он завоевал вместе с командой чемпионский титул в Саудовской Про-лиге. Это стал первый официальный трофей португальской легенды на аравийской земле.

В новом сезоне перед Анге Постекоглу и его командой стоят амбициозные цели. В частности, клуб определил победу в элитном турнире Лиги чемпионов АФК, который команда еще никогда не выигрывала в своей истории, в качестве приоритетной задачи. Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду также нацелен на завоевание этого престижного континентального трофея.

Аль-НасрКриштиану РоналдуАнге ПостекоглуФутболСаудовская Аравия
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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