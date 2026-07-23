Арсенал рассматривает варианты с Джоном Стоунзом и Эзри Консой из-за травмы Вильяма Салиба

·36·Спорт
Арсенал рассматривает варианты с Джоном Стоунзом и Эзри Консой из-за травмы Вильяма Салиба

Лондонский клуб «Арсенал» вынужден активизироваться на трансферном рынке из-за серьезных потерь в линии обороны. Основной защитник команды Вильям Салиба выбыл на длительный срок из-за травмы спины, полученной во время чемпионата мира в составе сборной Франции. Эта ситуация полностью изменила планы Микеля Артеты. Об этом сообщает Goal.com.

25-летний Салиба получил серьезное повреждение в полуфинальном матче сборной Франции против Испании. Его выбывание стало большим ударом для «канониров», так как французский футболист уже успел стать неотъемлемой частью обороны команды. По информации Goal.com, руководство клуба опасается, что отсутствие Салиба негативно скажется на шансах команды в чемпионской гонке.

Джон Стоунз: свободный агент и опытный кандидат

Микель Артета рассматривает кандидатуру Джона Стоунза, чей контракт с «Манчестер Сити» подошел к концу, чтобы преодолеть возникший кризис. 32-летний опытный защитник в данный момент является свободным агентом, и его богатый опыт может очень пригодиться «Арсеналу». За свою карьеру Стоунз завоевал 19 трофеев, включая 6 побед в Английской Премьер-лиге.

Отношения между Артетой и Стоунзом также могут сыграть важную роль в этом трансфере. Тренер тесно сотрудничал со Стоунзом в годы работы помощником Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Однако очевидно, что этот трансфер будет непростым. По данным Sky Sports, другой лондонский клуб — «Челси» — также проявляет серьезный интерес к опытному защитнику.

Альтернативный вариант: Эзри Конса

Если сделка с Джоном Стоунзом не состоится, «Арсенал» переключит свое внимание на защитника «Астон Виллы» Эзри Консу. 28-летний футболист в последние годы демонстрирует стабильную игру и стал одним из основных игроков сборной Англии. Тот факт, что Конса принял участие во всех 8 матчах чемпионата мира, свидетельствует о его высоком уровне.

Универсальность Эзри Консы импонирует Микелю Артете. Он может уверенно действовать не только в центре обороны, но и на правом фланге. Это качество очень ценно для тренера «Арсенала», который часто меняет тактические схемы. В настоящее время руководство клуба готовится начать переговоры по обоим вариантам.

Травма Салиба стала неожиданным испытанием для «Арсенала». Команда принимает меры по укреплению линии обороны, не дожидаясь открытия январского трансферного окна. Ведь напряженная борьба в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов требует глубокой ротации состава и наличия качественных дублеров.

АрсеналВильям СалибаДжон СтоунзЭзри КонсаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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