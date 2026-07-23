Новый гигант на рынке АИ-чипов: стартап Etched оценен в 10,3 млрд долларов

Стартап Etched, разработчик специализированных чипов для технологий искусственного интеллекта (AI), вызвал большой ажиотаж среди инвесторов. Компания, основанная тремя бывшими студентами Гарвардского университета, привлекла 300 миллионов долларов в рамках инвестиционного раунда серии К, доведя свою рыночную стоимость до 10,3 миллиарда долларов. Этот показатель означает, что стоимость стартапа удвоилась всего за семь месяцев. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Инвестиционный раунд возглавил известный фонд Секуоиа. В процессе также приняли участие крупные финансовые институты, такие как Andreessen Horowitz, СК Хйникс, Джане Стрит и Диффусион Капитал. По данным TechCrunch, эта сделка стала одним из самых высокооцененных раундов серии К в истории фонда Секуоиа. Проект Etched также поддерживают известные личности в мире технологий, такие как Питер Тиль, Андрей Карпатый и Дилан Филд.

Основная цель компании Etched — создание чипов, специально оптимизированных для архитектуры «трансформер», лежащей в основе современных АИ-систем, таких как ChatGPT и Claude. Основатели стартапа Гэвин Уберти, Роберт Вачен и Крис Чжу предлагают клиентам свои продукты не просто как чипы, а как полноценные системы. В настоящее время компания уже оформила заказы на 1 миллиард долларов, и первые системы проходят тестирование у клиентов.

Технологическое превосходство и инновационный подход

Хотя многие эксперты считают, что чипы Etched предназначены только для одной конкретной модели, представители компании опровергают это. Они подчеркивают, что системы могут без проблем запускать любую модель искусственного интеллекта, включая архитектуру «Микстуре оф Экспертс», такую как DeepSeek и Qwen, а также модели нового дизайна, например Мамба. Тот факт, что даже Google работает над аналогичными чипами Фрозен в2 для своей модели Gemini, подтверждает правильность выбранного Etched пути.

Чипы Etched ускоряют процесс вывода (инференке) искусственного интеллекта в два этапа:

Префилл (Предварительная загрузка): Процесс понимания запроса и контекста. С помощью низковольтной технологии Etched значительно ускорила этот этап.

Процесс понимания запроса и контекста. С помощью низковольтной технологии Etched значительно ускорила этот этап. Декоде (Декодирование): Этап формирования ответа. Для этого компания создала новый тип памяти под названием «Клустер Скале Меморй», который обеспечивает совместную работу множества чипов с очень низкой задержкой.

По словам представителей компании, низковольтный режим работы снижает нагрев чипов, что позволяет разместить больше транзисторов на одном кристалле. В результате пользователи получают не только высокую скорость, но и могут значительно сократить расходы на вычисления.

Хотя стартап Etched объявил об успешном производстве своих чипов на заводах TSMC, конкурировать на рынке с такими гигантами, как NVIDIA, будет непросто. Однако капитализация, превысившая 10 миллиардов долларов, и пакет крупных заказов свидетельствуют о том, что эта молодая команда стала серьезным игроком на рынке инфраструктуры искусственного интеллекта.