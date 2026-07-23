Шахзод Музаффаров в финале: победа в Ереване со счетом 5:0

·46·Спорт
Шахзод Музаффаров в финале: победа в Ереване со счетом 5:0

На международном турнире «Ереван Маёр Куп», проходящем в Ереване, узбекские боксеры показали очередные важные результаты. Шахзод Музаффаров в полуфинале уверенно победил представителя хозяев ринга и завоевал право бороться за золотую медаль.

Икболжон Холдаров в крайне равном поединке уступил сопернику с разницей в один голос. Теперь внимание болельщиков приковано к двум другим нашим представителям, которые выйдут на ринг завтра.

Музаффаров не оставил шансов сопернику

-В весовой категории до 55 килограммов Шахзод Музаффаров в полуфинале померился силами с представителем Армении Суреном Рубиняном.

Узбекский боксер с первых минут боя взял инициативу в свои руки. Правильно удерживая дистанцию, он произвел лучшее впечатление на судей точными ударами и активными действиями.

В итоге все судьи признали победу Музаффарова — 5:0.

Благодаря этому результату Шахзод вышел в финал турнира и теперь выйдет на ринг за золотую медаль «Ереван Маёр Куп».

Холдарову не хватило одного голоса

-В весовой категории до 70 килограммов Икболжон Холдаров провел полуфинальный бой против представителя Армении Арутюна Акопкохяна.

Бой прошел в равной и бескомпромиссной борьбе. Оба боксера активно стремились выйти в финал, но раздельное решение судей было вынесено в пользу местного спортсмена — 2:3.

Таким образом, Икболжон Холдаров завершил выступление на турнире «Ереван Маёр Куп» с бронзовой медалью.

Завтра выступят еще два узбекских боксера

В очередной день турнира на ринг выйдут еще два представителя Узбекистана.

В весовой категории до 60 килограммов Самандар Олимов встретится с представителем Армении Артуром Базеяном. В категории до 90 килограммов Турабек Хабибуллаев проведет бой против иранца Хади Мохаммаднеджада.

Расписание боев

Весовая категория

Пара

Время

-60 кг

Самандар Олимов — Артур Базеян

14:45

-90 кг

Турабек Хабибуллаев — Хади Мохаммаднеджад

16:30

В обоих поединках узбекских боксеров ждут серьезные испытания. Олимов сразится с представителем хозяев, а Хабибуллаев — с представителем иранской школы бокса.

Делегация Узбекистана продолжает борьбу за медали

Выход Шахзода Музаффарова в финал и бронзовая медаль Икболжона Холдарова продолжили успешное выступление делегации Узбекистана на турнире.

Теперь главная интрига — сможет ли Музаффаров завоевать золото в финале и продолжат ли наши боксеры, выходящие на ринг завтра, борьбу за призовые места?

Как вы думаете, кто из наших боксеров вернется из Еревана с золотой медалью? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте расписание боев любителям бокса.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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