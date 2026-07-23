Инновации в Эдтеч: стартап Имаги обучает школьников программированию с помощью AI

·32·Технологии
Инновации в Эдтеч: стартап Имаги обучает школьников программированию с помощью AI

Стартап Имаги, работающий в сфере образовательных технологий (Эдтеч), привлек 4,5 миллиона долларов инвестиций для расширения проекта по обучению школьников программированию с помощью искусственного интеллекта. Этот проект помогает учащимся освоить не только традиционное написание кода, но и современный стиль «вибе кодинг». Как сообщает издание TechCrunch, в инвестиционном раунде приняли участие Бригхтее Вентурес, Дай Оне Капитал и известный исполнитель Вилл.и.ам. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Компания Имаги была основана в 2018 году Дорой Палфи и Беатрис Ионаску. Она предоставляет учебные программы и инструменты по программированию и компьютерной грамотности для школьников и учителей. С прошлого года платформа добавила в свое направление обучение грамотности в области искусственного интеллекта. Это позволяет учащимся стать не просто пользователями технологий, а их создателями.

Одной из главных новинок компании является инструмент, разработанный в партнерстве с платформой Lovable. Этот инструмент помогает учителям создавать планы уроков, а ученикам — заниматься «вибе кодинг» (создание программ с помощью команд на естественном языке) в безопасной среде. Примечательно, что компания OpenAI выделила кредит в размере 1 миллиона долларов для поддержки этого проекта, что позволяет школам бесплатно пользоваться инструментом Имаги кс Lovable.

Безопасное обучение и практические результаты

Дора Палфи подчеркивает, что вопрос безопасности стоит на первом месте при внедрении искусственного интеллекта в школьную систему. Каждый запрос и ответ на платформе проходят через специальный фильтр и проверяются перед тем, как попасть к ученикам. Кроме того, проект полностью соответствует правилам конфиденциальности данных, таким как КОППА, ФЭРПА и ГДПР Европейского союза: личные данные учащихся не сохраняются и не используются для обучения моделей AI.

На данный момент в рамках этого сотрудничества реализован ряд интересных проектов:

  • Один из учителей создал приложение, которое переводит учебную программу для 15 учеников в классе, говорящих на разных языках;
  • Один из учеников самостоятельно создал веб-сайт для рекламы своего бизнеса по стрижке газонов, который позволяет принимать заказы онлайн;
  • Успешно запущены креативные проекты, такие как приложение для цифрового гардероба.
Руководство Имаги считает, что искусственный интеллект нужно не запрещать, а учить правильно им пользоваться. В то время как большинство детей уже используют AI, задача школ — превратить их из пассивных потребителей в активных создателей. Это крайне важно для конкурентоспособности учащихся на будущем рынке труда.

Сегодня платформа Имаги охватывает более 700 тысяч учащихся в 140 странах мира. Привлеченные инвестиции будут направлены на дальнейшее расширение платформы, добавление новых функций и запуск нового продукта в следующем месяце. Для таких стран, как Узбекистан, где растет внимание к цифровому образованию, подобный международный опыт может стать примером безопасной интеграции искусственного интеллекта в школьную программу.

ImagiИскусственный ИнтеллектEdtechOpenAIПрограммирование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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