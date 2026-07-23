Анкалаев о Гуськове: Он поймет, что выходить против меня было ошибкой

Магомед Анкалаев 25 июля выйдет в октагон против Богдана Гуськова в Абу-Даби. Российский боец заявил, что не расстроен сменой соперника, однако признал, что эта возможность может изменить всю карьеру узбекистанского спортсмена.

Анкалаев особо отметил, что Гуськов стал единственным бойцом, принявшим предложение в короткие сроки. Тем не менее, он прямо заявил, что занять его место в рейтинге сопернику будет непросто.

Раунтри получил травму, шанс достался Гуськову

Изначально Магомед Анкалаев должен был драться с Халилом Раунтри на турнире UFC Фигхт Нигхт 282.

Однако Раунтри выбыл из поединка из-за травмы. За короткое время до турнира UFC был вынужден искать нового соперника для Анкалаева.

Предложение принял представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Таким образом, важный бой в полутяжелом весе не был отменен.

Детали боя Информация Турнир UFC Фигхт Нигхт 282 Дата 25 июля Место «Этихад Арена», Абу-Даби Пара Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов Рейтинг Гуськова 9-е место

«Гуськов принял без колебаний»

В интервью изданию ММА Джункие Анкалаев признал смелость Гуськова.

«Гуськов стал единственным бойцом, который принял предложение без колебаний. Я хорошо понимаю остальных. Это профессиональный спорт, и здесь на кону стоят очень большие вещи».

По его мнению, выходить на бой против лидера рейтинга без полноценного тренировочного лагеря — огромный риск для любого спортсмена.

Такой поединок, принятый в сжатые сроки, может резко изменить не только шансы на победу, но и рейтинг бойца, а также его дальнейшую карьеру.

Анкалаев не расстроен сменой соперника

Российский боец не скрывал, что готовился специально под Раунтри. Однако он позитивно воспринял тот факт, что бой состоится даже после появления нового соперника.

«Конечно, я был расстроен тем, что Халил не смог выйти на бой. Я готовился именно к нему. Но то, что в последний момент нашелся новый соперник, меня совсем не расстроило».

Для Анкалаева самое главное — вернуться в октагон после долгого перерыва и получить боевую практику.

Он даже назвал противостояние с Гуськовым своего рода «разминочным боем». Однако в своих следующих словах он признал, что это определение не является преуменьшением возможностей узбекистанского спортсмена.

«Это может изменить его жизнь»

По словам Анкалаева, для Богдана Гуськова, занимающего девятую строчку рейтинга, этот бой — огромная возможность.

«Этот шанс может кардинально изменить его карьеру. Он приложит все усилия, чтобы занять мое место в рейтинге».

Если Гуськов победит высокорейтингового соперника, его статус в дивизионе полутяжеловесов может резко измениться. Такая победа приблизит его к чемпионской гонке и откроет возможность драться с самыми громкими именами в UFC.

Поэтому узбекистанский боец, несмотря на короткий срок подготовки, выходит на один из самых важных поединков в своей карьере.

«Осуществить это будет непросто»

Анкалаев хорошо понимает, что мотивация Гуськова будет высокой. Однако он с уверенностью заявил, что не позволит сопернику реализовать его грандиозные планы.

«Конечно, он сделает все возможное, чтобы воспользоваться своим шансом. Но осуществить это будет не так просто».

Таким образом, психологическая борьба началась еще до боя. Анкалаев уверен в своем опыте и позициях в рейтинге, а Гуськов выходит в октагон как претендент, которому нечего терять, но который может добиться очень большого успеха.

В Абу-Даби все может измениться

Богдан Гуськов, приняв предложение в короткие сроки, получил величайший шанс в своей карьере. Теперь ему предстоит проявить себя на большой арене в пятираундовом бою против одного из лидеров рейтинга.

Если для Анкалаева это бой за возвращение в октагон, то для Гуськова — возможность изменить весь баланс сил в дивизионе.

Как вы думаете, сможет ли Богдан Гуськов сотворить сенсацию и победить Анкалаева? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте фанатам UFC, которые ждут этот бой.