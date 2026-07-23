Число пользователей Google Gemini приближается к одному миллиарду

·35·Технологии
Число пользователей Google Gemini приближается к одному миллиарду

Корпорация Google находится на пороге очередного важного достижения со своим проектом на базе искусственного интеллекта Gemini. Согласно отчету компании по итогам второго квартала 2026 года, число пользователей этого интеллектуального помощника превысило 950 миллионов. Этот показатель свидетельствует о том, что системе Gemini осталось совсем немного до вступления в «клуб миллиардеров», в который уже входят Google Search, Gmail, Android и YouTube. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Тот факт, что за последний год число пользователей Gemini утроилось, вызывает удивление у экспертов. Примечательно, что в феврале текущего года этот показатель составлял около 750 миллионов. Такой стремительный рост позволяет Google достойно конкурировать с основным соперником на рынке искусственного интеллекта — проектом ChatGPT от корпорации OpenAI, который преодолел отметку в один миллиард пользователей в июне.

Конкуренция и влияние новых функций

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи в общении с инвесторами отметил, что пользователи очень позитивно встретили новые агентские функции, такие как Даилй Бриеф и Gemini Спарк. По его словам, компания внедряет полезные инновации с беспрецедентной скоростью. Это повышает популярность Gemini не только среди пользователей Android, но и на платформе iOS. В частности, запуск модели генерации изображений Нано Банана создал дополнительные удобства для владельцев устройств Apple.

Согласно аналитике АппФигурес, за последние 12 месяцев приложение Gemini было загружено на iOS более 137 миллионов раз. В отчете «Стате оф AI» аналитической компании Сенсор Товер отмечается, что доля приложения ChatGPT на рынке ИИ-помощников впервые упала ниже 50 процентов. В то же время доля Gemini выросла до 27,7 процента, что начало менять баланс на рынке.

Поисковая система и экономическая эффективность

Хотя многие пользователи переходят на использование ИИ-помощников вместо традиционных поисковых систем, Google Search не теряет своих позиций. Напротив, обновленная на базе искусственного интеллекта поисковая система способствует росту количества запросов. По данным компании, ИИ-режим в формате «вопрос-ответ» уже охватил более одного миллиарда пользователей.

Инженеры Google сообщили о достижении больших успехов и в технологическом плане. Несмотря на добавление новых моделей и сложных функций, стоимость операций искусственного интеллекта значительно снизилась за счет оптимизации аппаратного обеспечения. Это позволяет компании предоставлять свои услуги более широкой аудитории и сохранять конкурентоспособность.

Система Gemini становится все более популярной и среди пользователей в Узбекистане. Повышение уровня поддержки узбекского языка в экосистеме Google и широкое распространение устройств на Android создают основу для того, чтобы этот сервис стал ведущим ИИ-помощником и на местном рынке.

GoogleGeminiИскусственный ИнтеллектТехнологииAlphabet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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