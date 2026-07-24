Патреон объявила об увольнении 20% сотрудников

Популярная платформа для авторов Патреон сокращает 20% своего штата с целью оптимизации деятельности и адаптации к изменениям рынка. Это решение, объявленное генеральным директором компании Джак Конте, приведет к увольнению 93 сотрудников. Это одно из крупнейших сокращений в истории платформы за последние годы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В официальном письме сотрудникам Джак Конте отметил, что Патреон остается стабильной в своем основном бизнес-направлении, однако стремительные изменения на технологическом рынке требуют пересмотра структуры расходов. По его словам, это «болезненное» решение является необходимым шагом для обеспечения долгосрочной устойчивости компании. Данный процесс предполагает дальнейшую оптимизацию структуры компании и фокусировку на ключевых приоритетах.

Влияние AI и человеческий фактор

В сообщении о сокращениях Джак Конте также затронул роль технологий искусственного интеллекта (AI) в отрасли. Он отметил, что, хотя AI кардинально изменил технологическую индустрию, Патреон не намерен заменять сотрудников роботами. «Мы идем на эти изменения не потому, что считаем, что AI может заменить человека», — подчеркнул глава компании.

Стратегия Патреон основана на ценностях человеческого творчества и взаимодействия. Конте признал, что как бы ни развивались новые технологические инструменты, они не могут заменить человеческое мастерство, критическое мышление и эмоциональную связь. Тем не менее, поскольку AI изменил организацию рабочих процессов, разработку продуктов и способы коммуникации, компания была вынуждена обновить свою операционную систему.

Для поддержки уволенных сотрудников Патреон обещает выплатить выходное пособие в размере не менее 16 недель заработной платы. Также сотрудники получат дополнительную выплату за каждый год работы, медицинскую страховку до конца года и стипендию в размере 1500 долларов на покупку нового ноутбука.

Меры по защите авторских прав

В последнее время Патреон также предпринимает активные шаги по защите прав авторов. В частности, на прошлой неделе компания объявила о запуске системы блокировки ботов искусственного интеллекта в сотрудничестве с Cloudflare. Эта мера направлена на предотвращение несанкционированного «скрейпинга» (сбора данных) работ авторов для обучения моделей AI.

Напомним, что это не первый подобный случай для Патреон. В 2022 году платформа уже сократила 17% своих сотрудников и была вынуждена закрыть офисы в Берлине и Дублине. Нынешние сокращения являются частью общей тенденции в мире технологий, которой следуют многие ИТ-гиганты для повышения экономической эффективности.