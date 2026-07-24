Битва за Яна Диоманде: европейские гранды готовы потратить 100 миллионов евро

·55·Спорт
Битва за Яна Диоманде: европейские гранды готовы потратить 100 миллионов евро

Трансферный рынок в европейском футболе входит в горячую фазу. В борьбу за вингера немецкого клуба «РБ Лейпциг» Яна Диоманде включились самые влиятельные команды континента. Согласно информации издания Bild, «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» выразили готовность выплатить за футболиста сумму в 100 миллионов евро, предложенную ранее «Ливерпулем». Об этом сообщает Goal.com.

Изначально «Ливерпуль» лидировал в этой трансферной гонке, однако официальное предложение мерсисайдцев в размере 100 миллионов евро было отклонено представителями Бундеслиги. Несмотря на это, талант и блестящие перспективы Диоманде побудили другие гранды к активным действиям. На данный момент борьба за ивуарийского вингера уже превратилась в настоящую трансферную битву.

Планы и цели клубов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета намерен усилить линию атаки после ухода Леандро Троссарда и рассматривает Диоманде в качестве основного кандидата. «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид», считая футболиста одним из самых уникальных талантов своего поколения, внимательно следят за ситуацией. Оба клуба финансово способны удовлетворить требования «РБ Лейпцига».

Тем не менее, приоритетным направлением для самого игрока остается «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). По сообщению Goal.com, Ян Диоманде уже согласовал условия личного контракта с чемпионами Франции, рассчитанного до 2031 года. Несмотря на это, ПСЖ еще не направил официальное предложение немецкому клубу, что затягивает завершение трансфера.

Сообщается, что во время финала чемпионата мира, прошедшего недавно в Нью-Йорке, состоялась встреча руководителя Red Булл Оливера Минцлаффа и президента ПСЖ Насера Аль-Хелаифи. Предполагается, что два руководителя провели предварительные переговоры именно по поводу будущего вингера. «РБ Лейпциг» понимает, что удержать свою звезду будет сложно, но они намерены еще больше поднять цену.

Цена и условия трансфера

Руководство «РБ Лейпцига» оценивает свой актив как минимум в 120 миллионов евро. Также немцы хотят включить в трансферный договор пункт об аренде футболиста еще на один год. Однако наставник ПСЖ Луис Энрике категорически против этого. Испанский специалист хочет видеть Диоманде в своем составе уже со следующего сезона и планирует немедленно усилить атакующий потенциал.

На данный момент ситуация остается неопределенной. Если ПСЖ затянет с официальным шагом, клубы английской Премьер-лиги или «Реал Мадрид» могут воспользоваться ситуацией и решить трансфер в свою пользу. Ян Диоманде же с большой долей вероятности продолжит карьеру в одной из пяти сильнейших лиг Европы.

ТрансферыЯн ДиомандеРеал МадридАрсеналФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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